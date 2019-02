¿Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2019?

Actualizado 25/02/2019 13:07:58 CET

La Academia de Hollywood ha premiado, un año más, lo mejor del curso cinematográfico en la 91ª ceremonia de los Oscar. Para aquellos despistados que todavía no han podido disfrutar de títulos como Green Book, Bohemian Rhapsody o Roma, la empresa Softonic ha puesto en marcha Where to Watch (W2W), que permite saber dónde ver online todas las cintas nominadas al Oscar a la mejor película.

W2W, aún en fase beta, posibilita conocer en qué plataforma están disponibles los aclamados largometrajes que han optado a la estatuilla a la mejor película, ya sea para comprar o alquilar, facilitando el acceso a los links.

Este año, en dicha categoría, Green Book se impuso a las otras películas nominadas a los Oscar 2019, que eran Roma, Bohemian Rhapsody, El vicio del poder, Ha nacido una estrella, La favorita, Black Panther e Infiltrado en el KKKlan.

Además, la web ofrece la sinopsis de cada título, el tráiler, fotogramas, información adicional, críticas y el porcentaje que la cinta tiene en IMDb y Rotten Tomatoes, las conocidas páginas especializadas en el séptimo arte. W2W también incluye películas recomendadas relacionadas con cada filme en cuestión.

A la hora de acceder al contenido, Where to Watch permite seleccionar la película en HD, SD o 4K, ofreciendo opciones para cada uno de los casos. Asimismo, muestra el precio en plataformas como Netflix, YouTube, PlayStation Store, Google Play, Vudu o Amazon Prime Video, entre otras.