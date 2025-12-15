Oona Chaplin: 'Avatar' es una saga de un tamaño enorme, pero también extremadamente íntima" - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 19 de diciembre llega a los cines 'Avatar: Fuego y ceniza', la tercera entrega de la taquillera saga de James Cameron. Un filme que aborda el reto de "romper el círculo de la violencia y el odio" que se vive en el mundo actualmente, según adelantó el propio director y suscribe "totalmente" Oona Chaplin, quien interpreta a la nueva y "muy compleja" antagonista de la franquicia sumándose así a un reparto encabezado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Kate Winslet o Sigourney Weaver.

"'Avatar' es una saga de un tamaño enorme, pero también extremadamente íntima, que trata de cosas familiares muy complejas, delicadas y calladas", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press la actriz, que en la tercera entrega de 'Avatar' encarna a Varang, la líder del clan Mangkwan, los también conocidos como Na'vi de fuego o pueblo de la ceniza.

Se trata de una nueva y oscura facción de los nativos de Pandora que, tras sufrir una devastadora tragedia natural que les hizo sentir que Eywa, la deidad de los Na'vi, los había abandonado, reniegan de su comunión con la naturaleza y con el resto de nativos del planeta y "canalizan su dolor" a través del odio y la furia.

"Ella está cómoda con la rabia y la furia, no quiere buscar debajo", señala la actriz, que ve "paralelismos en la actualidad" pero no solo con líderes que, como su personaje, tienden a la confrontación, hacia el conflicto y no hacia el diálogo, sino también en muchos otros ámbitos que van más allá de la política.

"LA RABIA NO PUEDE SER EL MOTOR"

"En este momento en Estados Unidos hay conversaciones que tienen mucha rabia en las universidades sobre cuestiones de la identidad", ha indicado Chaplin, que ha insistido en que "la rabia no puede ser el motor" y que, lamentablemente, "en todas partes del mundo se puede ver" cómo personas que han sufrido "el trauma y el dolor de no ser comprendidas", reaccionan con odio y furia. "Incluso en mi propia vida, yo a veces con mi marido en el desayuno también me vuelvo un poco Varang", ha reconocido.

Sobre el mensaje de la película, la actriz ha asegurado que "romper el ciclo de la violencia es lo que es tan difícil", pero ha destacado que a través de las historias como la de 'Avatar' "podemos hacernos esas preguntas y hacer esas reflexiones sin ser prisioneros de una opinión".

La interprete nacida en Madrid destaca que "simplemente, al sumergirnos en el mundo de Pandora e ir en un viaje que nos da esa experiencia", 'Avatar' genera en el público no solo una reflexión, sino incluso una inspiración. En este punto, Chaplin ha recordado cómo la primera y la segunda película de la saga la "golpearon" y la interpelaron para "hacer lo correcto" y "conectar más con la naturaleza".

"Me sentía como una especie de superhéroe al salir del cine de ver Avatar", ha confesado la intérprete, quien ha remarcado que la película es "muy profunda y nos ofrece a todos esa oportunidad de reflexionar".

Dirigida, escrita y producida por James Cameron, 'Avatar: Fuego y ceniza' es la tercera entrega de una franquicia que, con sus dos entregas anteriores, ha recaudado más de 5.200 millones de dólares en taquilla. La primera entrega, estrenada en 2009, es todavía la película más taquillera de la historia con casi 3.000 millones de dólares. Su secuela, 'Avatar: El sentido del agua', vio la luz en diciembre de 2022 y superó los 2.300 millones de dólares.

Tras esta tercera entrega, la saga de ciencia ficción y fantasía tiene previsto el estreno de dos películas más, todavía sin título oficial, y cuyo lanzamiento está fijado para diciembre de 2029 y diciembre de 2031.