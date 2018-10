¿Qué opina Oprah Winfrey de Black Panther?

Actualizado 18/02/2018 13:47:25 CET

Entre los miles de espectadores que han disfrutado de la primera aventura en solitario de Black Panther durante su primer fin de semana, se encuentra la última ganadora del Globo de Oro honorífico, Oprah Winfrey. La actriz, ex presentadora de televisión y sobre todo referente de la comunidad afroamericana, ha asegurado que la última película de Marvel "es fenomenal".

En un tweet publicado el sábado, Winfrey aseguró que acababa de ver la película con Stedman Graham, su marido, y concluía diciendo que es fenomenal además de con el grito de guerra más escuchado en la cinta: "Wakanda for ever".

Just saw it with Stedman. It’s Phenomenal!! Layers and layers of it. Wakunda ForEveeeerrrr! #BlackPanther