Pablo Trapero se inspira en Buñuel y lleva su surrealismo "realista" a 'Sus hijos', su primer filme rodado en inglés

Archivo - El cineasta Pablo Trapero posa a su llegada a la 10ª edición de los Premios Platino del cine Iberoamericano, a 22 de abril de 2023, en Madrid, (España). Los Platino trabajan desde su primera edición en 2014 en la difusión del audiovisual iberoa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta argentino Pablo Trapero se inspira en el cine de Luis Buñuel y traslada a su película 'Sus hijos' el concepto que él mismo denomina "surrealismo realista", una combinación de situaciones absurdas que los personajes aceptan y viven con total naturalidad.

"Lo que sentía que me podía ayudar desde muy temprano para construir esta historia y este relato, era algo que disfruté y aprendí mucho como espectador de las películas de Buñuel. Lo que a mí me gusta llamar de alguna manera es el surrealismo realista, que es esta situación donde se plantean situaciones de lo más absurdas, de lo más ridículas, pero donde todos los personajes las aceptan y conviven con ellas con total naturalidad", explica Trapero en una entrevista con Europa Press, en la que reconoce que puso de ejemplo la película 'El Ángel exterminador' del cineasta español.

La película, basada en la novela '& Sons' de David Gilbert, está protagonizada por Johnny Flynn, George MacKay, Noah Jupe e Imelda Staunton, y supone el primer largometraje de Trapero rodado en inglés. La cinta llegará a los cines españoles el próximo 18 de septiembre.

En 'Sus hijos', Trapero lleva el mundo de Buñuel a un terreno más abstracto. Los tres hijos de Andrew (Bill Nighy) viven sus propias vidas lejos de la casa de su padre, pero, después de veinte años, "parece que siguen encerrados en esta realidad de Andrew, de la que incluso tantos años después todavía no pueden salir".

La cinta parte de la historia de Andrew, un escritor que ha alcanzado todo aquello que podría desear un novelista: ha ganado premios, sus novelas han sido adaptadas al cine y ha cosechado éxito, pero lleva dos décadas aislado en su casa y sin escribir una sola línea. El gran interrogante que plantea la película, según Trapero, es precisamente "quién ha sido este buen hombre" y cuál es ahora su vida.

Pese a que los hijos del escritor son adultos, Trapero ve en ellos la actitud de unos niños que esperan "la aprobación de su papá, el abrazo, el cariño, que aparentemente no han recibido en el pasado". "La película presenta el dilema de cuánto de su trabajo alejó a Andrew del vínculo con sus hijos o si era un rasgo de personalidad de Andrew y su narcisismo y que da igual si hubiera sido famoso, exitoso o no, quizás hubiera estado tan ausente como en la cinta", explica el realizador argentino.

Según Trapero, la reflexión de la película trasciende además la familia de sangre. "Todos venimos de algún tipo de familia, más o menos disfuncional, pero no todas las personas quieren tener hijos o construir una familia propia", indica. En su opinión, estas dinámicas también pueden encontrarse en otros grupos, como el trabajo, los amigos o el deporte, donde existen figuras que ejercen un papel de liderazgo o responsabilidad similar al de un padre.

REALISMO MÁGICO

Asimismo, la película incorpora un elemento relacionado con la ciencia que introduce una dimensión fantástica en la historia. Andrew ofrece una explicación sobre un episodio traumático ocurrido dos décadas atrás y relacionado con el nacimiento de Andy, su hijo menor, una confesión que desconcierta a sus hijos y hace pensar inicialmente que el padre puede estar perdiendo la razón.

"La película recorre distintos estados de ánimos, desde el drama más nítido y claro hasta el humor más absurdo, hasta casi un poco coquetea con el terreno de la ciencia ficción. Este elemento un poco fantástico le da a todo este relato por momentos una situación de un humor bastante absurdo y de una construcción un poco surreal de la historia", detalla.

Además, 'Sus hijos' supone el primer largometraje de Trapero rodado en inglés, un proyecto que originalmente iba a realizar antes de la pandemia y que terminó retrasándose primero por la emergencia sanitaria y posteriormente por la huelga de actores en Estados Unidos.

"Era la oportunidad de hacer una peli en inglés que dialogara con mi última película en Argentina ('La quietud')", explica Trapero, que imaginaba ambos proyectos como películas capaces de compartir un universo temático, de manera que el espectador pudiera pasar de una a otra y encontrar preocupaciones similares.

En ese sentido, considera que ambas películas reflexionan sobre "temas afines", aunque 'Sus hijos' incorpora ese componente fantástico y surrealista que le permite abordar las relaciones familiares desde un registro diferente.