Paz Vega indaga en las heridas del franquismo en 'Ana No': "No podemos olvidar a nuestros muertos en las cunetas" - MANU TRILLO

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paz Vega explora las heridas de la España franquista con 'Ana No', adaptación cinematográfica de la novela homónima del autor hispano-francés Agustín Gómez Arcos, que llegará a los cines en 2027. Protagonizada por Ángela Molina y con Álvaro Morte en el reparto, la cinta busca ahondar en el pasado reciente del país. "No podemos olvidar a nuestros muertos en las cunetas", reivindica la cineasta sevillana.

Ambientada en la España de finales de los años 60, la protagonista es Ana Paucha -quien se llama a sí misma Ana No-, una anciana de 75 años que vive en un pueblo costero de Almería tras haber perdido a su marido pescador y a sus dos hijos mayores en la Guerra Civil. El único hijo que le queda está encarcelado en Basauri, lo que le hará realizar una travesía a lo largo de todo el país para reencontrarse con él.

Se trata de la primera adaptación que se hace para el cine de una obra de Gómez Arcos. Considerado toda una eminencia en Francia, donde falleció en 1998, en España su nombre sigue siendo desconocido fuera de las élites literarias. "Resulta incomprensible que un autor de estas características, en Francia se le estudia, sea un absoluto extraño. Desgraciadamente es muy nuestro que nos cueste reconocer el talento que tenemos", declara la actriz en una entrevista concedida a Europa Press durante el rodaje del filme en Madrid.

La propia cineasta sevillana reconoce que su primera toma de contacto con la obra de Gómez Arcos vino con este proyecto. "Esta historia me encontró a mí. Me propusieron hacer esta adaptación. Reconozco que no lo conocía y fue un absoluto descubrimiento", comparte. "Siento una gran responsabilidad, porque es uno de los títulos más grandes que hizo. Me estoy enfrentando a esta historia con muchísimo respeto y cuidado", añade.

LA NOSTALGIA DE UNA DICTADURA NO VIVIDA

Entre las temáticas habituales de las novelas de Gómez Arcos están la denuncia de la represión franquista, la memoria republicana y la posguerra. "Tanto la película como la novela muestran una realidad que no podemos obviar: no podemos olvidar a nuestros muertos en las cunetas ni tampoco que hubo una guerra con dos bandos y un perdedor, con el que nuestra historia fue muy cruel", argumenta.

"Esa herida ha durado mucho tiempo. Es peligrosísimo que la grieta que vino de los dos bandos se esté agrandando, en lugar de cerrarse. Da mucho dolor y miedo", advierte Paz Vega, relacionando la temática de su película con la actualidad política que se está viviendo en España.

Álvaro Morte considera que es "más necesario que nunca" profundizar en la historia más reciente de España. "Son cosas que nunca deberíamos olvidar. Me pasó cuando hice 'Anatomía de un instante'. Creo que no hemos terminado de superar todo el proceso tan terrible que vivimos durante el siglo XX, con la Guerra Civil, el franquismo, la Transición y todo lo que vino. Hay cosas que seguimos heredando y es un flaco favor que nos hacemos a nosotros mismos si no lo vemos", opina el gaditano, quien encarna a Trinidad, un cantante ambulante ciego cuyo camino se cruza con el de Ana y con quien comparte parte de su travesía.

El actor de 'La casa de papel' y 'Sin límites' previene sobre los discursos que sostienen que "antes se vivía mejor". "Estos jóvenes que lo dicen son nostálgicos que no lo han vivido. La nostalgia es recordar algo que nos hizo felices y tener la tristeza de saber que no se va a volver a repetir. Pero es que no saben qué fue esa época", reflexiona. "Tiene todo el sentido del mundo que recuperemos nuestra historia y que sepamos analizarla y enfrentarnos a ella para poder aprender", agrega.

LA CULTURA AL MARGEN DE LOS CAMBIOS DE GOBIERNO

Ante la llegada de las elecciones, Morte aboga por que la cultura sea ajena a los cambios que haya en el Gobierno. "La cultura es lo que acaba quedando. Dentro de unos años, ¿quién se va a acordar de este o aquel diputado? Pero sí nos acordaremos de un escritor o una autora. Eso lo debemos proteger, porque es nuestra esencia como sociedad", defiende.

"Debería haber algún organismo que fuera absolutamente independiente del gobierno de turno y que se preocupara por fomentar y cuidar la cultura, especialmente aquellos proyectos que puedan ser más minoritarios. Quizás la industria más 'mainstream' no lo necesite tanto, dado que va a tener taquilla o se espera que la haga. Pero hay otras propuestas que son arriesgadas, atrevidas y que merecen ser realizadas. Ahí es donde tiene que estar la protección", expresa.

Sobre la cláusula impulsada por la Consejería de Cultura de Castilla y León en las ayudas al cine de 2026 que excluye proyectos con supuesto "adoctrinamiento ideológico", que el Ministerio de Cultura ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, Morte señala que retrata más a quien busca imponerla.

"¿Quién define qué es ideológico y qué no? Cuando hay censura que se fundamenta en prohibir proyectos que tengan un carácter ideológico, están demostrando que son ellos mismos los que están incurriendo en ese sesgo. Caen por su propio peso. No tiene sentido alguno", manifiesta.

UN HOMENAJE A LAS MADRES OLVIDADAS

Después de dirigir 'Rita', con la que visibilizó la violencia machista en la Sevilla de los años 80, Paz Vega vuelve a poner el foco en la realidad femenina con una protagonista que sufrió tanto la Guerra Civil como la represión del franquismo. "Es un homenaje a todas esas mujeres que fueron borradas de la historia y que fueron tantas. A esas historias que no se han contado, a esas madres que perdieron a sus hijos y a sus maridos en la guerra", expone la cineasta.

"Además de ser madres y esposas, fueron supervivientes de una época en la que lo tuvieron muy difícil. Muchas de ellas fueron analfabetas, no tuvieron la oportunidad de aprender. Es un tributo a todas ellas", recalca.

"La novela y la película hablan de un pasado que, realmente, es muy reciente. Son nuestros padres, nuestros abuelos. Es una herida que está muy viva y hay que verla con tantos prismas como sea posible. Ha sido tanto el dolor que hemos sufrido como pueblo, por un desatino tan brutal como el desacuerdo de ideologías, que no tuvo ningún sentido y que es imposible de concebir que llegáramos a ello", declara Ángela Molina, protagonista de la cinta.

La actriz advierte del peligro de la "nostalgia artificial" que está surgiendo actualmente, con el auge de la extrema derecha. "Las nuevas generaciones no saben qué fue eso, no lo han vivido. Por ello, debemos seguir indagando en nuestro pasado, en los orígenes de esa brutalidad que se vivió. Es muy duro asumir cómo un pueblo terminó enzarzándose en una guerra fratricida. Sólo nos queda reflexionar sobre ello a través de la belleza que da el arte", expresa.

Paz Vega dirige su segundo largometraje, una adaptación de la novela homónima de Gómez Arcos, cuyo guion ha escrito junto con María Delgado y David Pellón. Junto con Ángela Molina, Álvaro Morte y Rossy de Palma, completa el reparto Alessio Boni. Producida por Marta Velasco y Paul Mateos Verdejo, se trata de una coproducción entre España e Italia, que cuenta con las productoras Áralan Films, Blacklight Films y Ombre Rosse Film Production, con apoyo del ICAA y la participación de RTVE, Canal Sur, Movistar Plus+ y HBO Max. BTeam Pictures distribuirá la película en España.