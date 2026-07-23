Penélope Cruz y Javier Bardem encabezan las opciones españolas al León de Oro de Venecia

Los actores españoles vuelven a grabar juntos desde 2018. - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VENECIA

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Penélope Cruz y Javier Bardem liderarán la presencia española en la competición oficial de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia con 'Bunker', la nueva película de Florian Zeller, y la coproducción hispano-italiana 'Succederà Questa Notte', dirigida por Nanni Moretti, que también aspirará al León de Oro, según ha anunciado este jueves la organización de la Mostra al presentar la Sección Oficial del certamen.

'Bunker' supone el reencuentro cinematográfico de Penélope Cruz y Javier Bardem, que vuelven a compartir protagonismo ocho años después de 'Todos lo saben' (2018), de Asghar Farhadi. 'Bunker', escrita y dirigida por Florian Zeller, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por 'El padre', sigue a un prestigioso arquitecto que acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario del sector tecnológico, una decisión que lleva a su esposa a cuestionarse su matrimonio tras diecisiete años de convivencia.

El reparto se completa con Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger, Paul Dano, Mark Gatiss y Eileen Atkins, en una producción rodada entre España y Reino Unido.

La otra representante con participación española será 'Succederà Questa Notte', dirigida por Nanni Moretti y protagonizada por Louis Garrel. La película, una coproducción hispano-italiana, adapta libremente la colección de relatos Hungry Heart ('Lev Raev'), del escritor israelí Eshkol Nevo, y marcará el regreso del cineasta italiano a la competición por el León de Oro.

La organización del festival ha anunciado la competición oficial en la que figuran las nuevas películas de cineastas como Cassey Affleck, Hirokazu Koreeda, Martin McDonagh o Werner Herzog. La 83ª edición de la Mostra se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre en el Lido de Venecia, con un jurado presidido por Maggie Gyllenhaal y con George Clooney y Ellen Burstyn como próximos Leones de Oro honoríficos.