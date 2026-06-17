Los personajes LGBTIQA+ se estancan en el 10,07% en la ficción española aunque sube la representación de discapacidad

Archivo - Mariliendre, la serie de los Javis, ganadora en los Premios GLAAD por su representación del colectivo LGBTIQ+ - ATRESPLAYER - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los personajes LGBTIQA+ representan el 10,07 por ciento del total de personajes de la ficción española de 2025 en cine y series, una cifra prácticamente estancada respecto a 2024 (10,11%), según el Informe ODA 2026, 'Análisis sobre la representación de la diversidad en la ficción española del 2025 en cine y televisión', presentado por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA).

El estudio se ha presentado este miércoles en Madrid y ha analizado un total de 2.015 personajes en 125 películas y 91 temporadas de 89 series. El informe precisa que en 2025 ha habido 203 personajes LGBTIQA+ frente a 1.812 personajes no LGBTIQA+.

La variación frente a las cifras de 2024 es pequeña, ya que en el anterior ejercicio hubo menos personajes LGBTIQA+ que en 2025 --189-- aunque este año hay más representación de los que no forman parte del colectivo --en 2024 esta cifra fue de 1.681--.

Aunque más del 60% de los personajes LGBTIQA+ son principales, menos de la mitad cuenta con tramas que no giran exclusivamente en torno a su identidad, lo que "limita el abanico de experiencias representadas en pantalla".

Concretamente, el informe advierte de que siguen concentrándose en un número reducido de ficciones, de manera que conviven producciones muy inclusivas con otras donde la representación es inexistente, esporádica o meramente anecdótica.

También se mantiene la fuerte vinculación entre lo 'queer' y la juventud, si bien ODA destaca títulos como 'Maspalomas' o 'Mariliendre', que problematizan esta asociación al situar la "armarización" en personas de tercera y cuarta edad.

En cuanto a estereotipos, el Observatorio aprecia --tal y como ya avanzaba en la ficción de 2024-- que narrativas asociadas a la promiscuidad, "continúan perdiendo vigencia", pero señala que las historias sobre el colectivo siguen concentradas en unos pocos temas recurrentes, como "la discriminación, el acoso y las relaciones afectivas".

Por identidades, el informe registra 62 personajes lésbicos, 70 gays, 58 bisexuales, 12 trans y 1 personaje intersexual --el primero abiertamente intersexual desde que ODA realiza este informe--, mientras que no se ha identificado ningún personaje asexual en la muestra analizada. Así, el personaje de Renata de la serie 'Olympo' ha sido el primero abiertamente intersexual.

CAÍDA "SIGNIFICATIVA" DE PERSONAJES RACIALIZADOS

En cuanto a la representación de personajes racializados, ODA alerta de una caída significativa ya que en 2025 se han contabilizado 201 personajes racializados, lo que equivale al 9,98% del total y supone una bajada de casi tres puntos porcentuales respecto a 2024.

La mayoría de estos personajes son latinos --el 40,67% entre cine y series--, seguidos de personajes negros, árabes, gitanos y asiáticos.

Sin embargo, esta representación es para ODA "problemática" por su vinculación con la criminalidad, las drogas, la cárcel y la figura "cliché" del 'Pepito grillo' moral para personajes blancos.

En oposición, en el ámbito de la discapacidad, el informe registra un 5,8% de personajes con discapacidad frente al 3,2% del ejercicio anterior, consolidando una tendencia "a tener en cuenta". "Aunque consideramos que una de las principales causas del crecimiento es la inclinación cada vez mayor de representar aspectos de la salud mental como la ansiedad o la depresión", explica el Observatorio.

La película 'Sorda' ha sido destacada como uno de los títulos que han contribuido a situar la discapacidad "al centro de la conversación pública" y explorar la sordera de la protagonista desde "ángulos complejos y poco habituales".

Precisamente, el análisis por género revela que, mientras los personajes masculinos se asocian a discapacidades físicas o sensoriales, las mujeres aparecen vinculadas a discapacidades psicosociales, "una distribución desigual" a juicio de ODA.

"Es importante visibilizar la diferencia porque tiene impactos positivos también en la construcción de narrativas o en lo económico. Necesitamos gente diversa delante y detrás de las cámaras, porque si no están detrás de las cámaras o haciendo guiones, tampoco estarán delante", ha asegurado el asesor en la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Arnau Gutiérrez Camps, durante la presentación.

MÁS MUJERES EN LAS SERIES QUE EN EL CINE

El informe analiza la presencia de mujeres en la ficción y explica que mientras que en el cine su porcentaje desciende al 44,79%, en series aumenta hasta el 48,44% del total de personajes, por encima del 46,75% del año anterior.

En las franjas de menor edad hay más personajes femeninos que masculinos, pero a medida que aumenta la edad crece la presencia de hombres y, cuando aparecen mujeres mayores de 50 años, suelen hacerlo como personajes "aislados" en comedias familiares o en propuestas corales donde la vejez se representa a menudo como algo que "temer".

Además, en cuanto a clase social, ODA observa un predominio de la clase media, que agrupa al 47,19% de los personajes en cine y al 48,34% en series, así como un "desclasamiento" generalizado por la "escasa atención" al impacto real de las desigualdades económicas. El informe señala excepciones como 'Los tortuga'.