Peter Rabbit enseña a los más pequeños cultivar su propio huerto y cómo cuidar de los conejos

Toda la diversión, ternura y desenfreno de Peter Rabbit llega este miércoles 18 de julio en DVD, Blu-Ray y 4K UHD para revivir en casa el disparatado y frenético enfrentamiento entre Thomas y Peter por las preciadas hortalizas... y por el cariño de Bea. Además, en su regreso Peter Rabbit llega acompañado de la minipelícula inédita de Peter y sus hermanas.

Pero además de las ediciones sencillas de Blu-ray y 4K UHD, Sony Pictures Home Entertainment España (SPHE) ha preparado una 'edición especial huerto' limitada en DVD que hará las delicias de los pequeños y grandes amantes de la película... y de los conejos en general.

Así, y además del aplaudido filme dirigido por Will Gluck y sus extras -incluida la mini-película inédita-, esta edición especial cuenta con un disco extra de actividades, pegatinas de los personajes más divertidos y una tarjeta hecha de papel de semillas, con la que los fans de Peter podrán plantar tus propias zanahorias.

Además, la 'edición especial huerto' también incluye información y curiosidades sobre los conejos, gracias a la colaboración entre SPHE y la asociación La Madriguera.

LOS CONEJOS, SIEMPRE FUERA DE LA JAULA

Esta asociación, que se dedica a rescatar y dar una segunda oportunidad a pequeños roedores abandonados como los conejos, ofreció una charla en Fundación A La PAR a un grupo de niños que tuvieron la oportunidad de pasar una mañana en el huerto de Peter y aprender muchas cosas sobre los conejos.

Durante el encuentro, los responsables de La Madriguera enseñaron a los más pequeños que los conejos son animales sociables, que necesitan compañeros de su especie, y que si se pierden o les abandonan, no saben sobrevivir solos. Son roedores delicados a los que no les gusta que les cojan, y no deben vivir en jaulas porque necesitan mucho espacio para correr.

Bien lo saben los millones de lectores que durante varias generaciones se han emocionado y divertido a partes iguales con las aventurs de Peter Rabbit. Ahora, el personaje creado por Beatrix Potter salta al cine en una comedia moderna y descarada en la que se verá las caras con el Sr. McGregor (Domhnall Gleeson) en una batalla que va más allá del huerto cuando se enfrentan por el afecto de la cariñosa vecina amante de los animales (Rose Byrne).

Dani Rovira (franquicia Ocho apellidos.. ) es la rebelde y encantadora voz de Peter. Por su parte, Belén Cuesta (La llamada) y Sílvia Abril (Cuerpo de Élite) prestan su voz a dos de las inolvidables hermanas trillizas de Peter: Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón.

EDICIONES DISPONIBLES

La EDICIÓN BLU-RAY incluye la película en alta definición y los siguientes extras:

· Nueva mini-película de Peter Rabbit con Pelusa, Pitusa y Colita

de Algodón.

· "Peter Rabbit: travesuras en el rodaje"

· "Mueve la cola de algodón y baila conmigo"

La EDICIÓN 4K UHD + BLU-RAY incluye la película y sus extras en alta definición en un disco 4K UHD dotado de sonido envolvente y la última

tecnología HDR, que ofrece más definición, colores más vivos y mayor

contraste. esta edición lleva un disco Blu-ray con los mismos contenidos que la edición Blu-ray sencilla.

La EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA incluye un disco DVD con la

película y los mismos extras que la edición Blu-ray. En el segundo disco DVD encontramos actividades para disfrutar con Peter y sus amigos, y como toque final, pegatinas y el papel de semillas de zanahoria. Está disponible en todos los puntos de venta hasta fin de existencias.

La película también está ya disponible en alquiler y venta digital a través de las principales plataformas que operan en España