Peter Sohn dirige Elemental, lo nuevo de Pixar: "Mis padres son inmigrantes y de niño no sentí empatía por su historia" - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de julio llega a los cines 'Elemental' la nueva película de Pixar con la que la prestigiosa factoría de animación da un paso más en su constante afán por sorprender al espectador con una historia protagonizada por personajes derivados de los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Un filme visualmente rompedor que pone el acento en conceptos tan valiosos como la integración, la tolerancia y la diversidad. Un proyecto con el que una vez más Pixar lanza un poderoso mensaje al espectador que es "extremadamente importante" para su director, Peter Sohn.

No en vano el cineasta es, como la protagonista del filme Candela, inmigrante de segunda generación. "Mis padres eran inmigrantes y sentir empatía por su historia fue algo que no tuve de niño", reconoce el también vicepresidente creativo de Pixar en una entrevista concedida a Europa Press en la que recuerda como cuando era niño sus padres le contaban historias "sobre la vida en Corea o el viaje desde allí" y él no les prestaba demasiada atención.

"Yo decía: 'Da igual, vamos a pedir una pizza'. O cuando me contaban más cosas sobre venir de Corea, y yo las dejaba a un lado porque intentaba encajar en otro país", confiesa el realizador que, ahora que ha madurado "y su corazón se ha abierto a aquella historia", busca saldar esa deuda pendiente con sus padres.

"Ahora me emociono sólo de pensar en los sacrificios que hicieron. Y estoy eternamente agradecido. Y ese agradecimiento es lo que he plasmado en esta película y por lo que es importante para mí", dice emocionado Sohn. "Y también fue una historia con la que muchos de nuestros colegas de Pixar conectaron", puntualiza Denise Ream, productora de 'Elemental', que destaca que en el estudio "hay muchas personas de todo el mundo y algunas son inmigrantes de primera o segunda generación, por lo que fue muy gratificante e inspirador ver a tanta gente conectar con una película de una manera que nunca había visto antes en el estudio".

EDUCAR EN TOLERANCIA Y DIVERSIDAD

En este sentido, el director, que firmó en 2015 su primer largometraje para la factoría, 'El viaje de Arlo' en el que ya trabajó codo a codo con Ream, destaca lo "importante" que es, para mejorar como sociedad, que el público, y especialmente las nuevas generaciones, vean reflejada en la gran pantalla este fenómeno y todo lo que hay tras la experiencia de los inmigrantes.

"Tengo dos hijos y deseo desesperadamente que entiendan y sientan empatía por las decisiones de la gente en sus vidas y por las personas que son diferentes a ellos. Reflejar todo eso significa mucho", insiste el director de la película que transporta a los espectadores a Ciudad Elemento, donde seres de agua, aire, tierra y fuego conviven y trabajan.

Allí una joven, la ingeniosa y temperamental Candela, perteneciente al pueblo de fuego y que siempre ha permanecido cerca de su casa en Barriofuego, decide por fin salir de su zona de confort para explorar el mundo. En su camino se cruzará Nilo, un ser de agua, que la conquistará con su particular y muy diferente forma de apreciar el mundo sin verse limitado por las diferencias.

Un filme de animación con toques de comedia romántica y viaje de autodescubrimiento que ya se ha estrenado en Estados Unidos, donde la taquilla no ha respondido como estaba previsto marcando uno de los estrenos más flojos de Pixar con apenas 30 millones de dólares. Pero la película "aún tiene mucho recorrido", destaca Sohn, que asegura que, con independencia de que las cifras en taquilla puedan ser "decepcionantes", lo más "gratificante" es que el público que se acerque a 'Elemental' "conecte" con su espectacular y creativa propuesta visual y su poderoso mensaje.

"Esta película se hizo para la gran pantalla, tal y como nos gusta, queriendo asegurarnos de que el público pueda ir al cine a verla y conectar con ella", responde al ser interrogado sobre el flojo desempeño en taquilla del filme podría hacer que Pixar se replantee su estrategia de lanzamientos y vuelva a lanzar directamente sus películas en Disney+. "Sí, los resultados no han sido geniales... pero estamos muy orgullosos de la película", zanja.