PP mantiene su rechazo a la Ley del Cine del Gobierno, que tacha de "chapucillas": "Tiene a todo el sector enfrentado"

Archivo - El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido la enmienda a la totalidad de los 'populares' al proyecto de Ley de Cine, que ha definido como "chapucillas" del Gobierno y que pasará este jueves su primer examen en el pleno del Congreso. "Tiene a todo el sector enfrentado", ha asegurado.

En una rueda de prensa este lunes en la sede nacional del PP, Sémper ha asegurado que cuando su formación gobierne, "España tendrá una política cultural razonable, moderna y una ley del cine que responda a los retos internacionales que tiene el sector y no a estas pequeñas chapucillas".

El popular ha recordado que el proyecto de ley que se debate en el Congreso "se presentó hace cuatro años con carácter urgente": "Con lo cual, no ha sido tan urgente".

Entre los motivos para querer tumbar la ley del cine aprobada por el Gobierno, Sémper ha destacado que "tiene a todo el sector enfrentado". "Nadie está de acuerdo, nadie está contento o muy poca gente", ha dicho.

También ha criticado que la ley del cine del Ejecutivo "no nombra retos relevantes del sector". En concreto, ha recalcado que "no nombra la inteligencia artificial, ni la realidad de la incorporación de las plataformas en un sector audiovisual que ha mutado y ha cambiado de una manera notable desde hace cuatro años".

Asimismo, ha advertido de que es un proyecto de ley "que se ha quedado obsoleto, anticuado, porque ya hay en estos momentos un debate en la Convención Europea sobre un marco, un paraguas que recoja y que refleje las novedades profundas del sector".

Para el portavoz del PP, se trata de una ley "vieja, que no contenta a nadie y que no responde a los grandes retos que tiene el sector".

"Mezcla series con cine, es una ley equivocada, una mala ley. ¿Se va a cargar el cine español? No, ¿va a mejorarlo? Tampoco, con lo cual una enmienda a la totalidad es lo mínimo que se puede hacer. Pero es normal, yo creo que al gobierno actual esto de la cultura le importa relativamente poco, por no decir nada", ha zanjado Sémper.