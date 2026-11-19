MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor audiovisual César Benítez será galardonado con la Medalla de Oro, otorgada por el Consejo de Administración de EGEDA, durante la Gala de los 32º Premios Forqué, que se celebrará el 19 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Fundador de Cristal Producciones Cinematográficas, que posteriormente pasó a ser Bocaboca Producciones, y de Plano a Plano, que forma parte de ITV Studios, y que es la productora que actualmente preside, César Benítez ha destacado por estar detrás de algunas de las principales obras del cine y de la televisión, con títulos tan relevantes como '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' (1993), 'Al salir de clase' (1997), 'El comisario' (1999), 'Planta 4ª' (2003), 'Semen, una historia de amor' (2005), 'Toy Boy' (2019), 'Valeria' (2020) o 'La Tregua' (2025), su largometraje que ha producido.

En palabras de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, "la ficción española goza de un estupendo estado de salud, y eso es gracias a trabajadores incansables como César Benítez, un productor que ha traído a la pequeña y a la gran pantalla historias que han hecho reír, sobresaltarse y emocionarse".

A este premio se le suman otros galardones recibidos por obras como 'Todos los hombres sois iguales', que ganó el Premio Ondas a Mejor Serie en 1997; 'Al salir de clase', galardonada también con el Premio Ondas en 2001 en la misma categoría; 'Planta 4ª', premiada en el Festival de Montreal en 2003 con el Premio del Público y el reconocimiento al trabajo de Antonio Mercero como Mejor Director; 'El Príncipe, ficción de la que fue César Benítez fue creador, además de productor, y que se hizo con el Ondas a Mejor Serie en 2014 y con el reconocimiento a José Coronado como Mejor Actor en los Premios Iris de 2015, entre otros.

UNA LARGA TRAYECTORIA QUE CONSOLIDA SU GRAN ÉXITO

César Benítez comenzó su carrera en la industria audiovisual ocupando diferentes puestos, desde auxiliar de producción hasta regidor, pasando por ayudante de producción, jefe de localizaciones y jefe de producción en más de 35 películas y series de televisión. Tuvo la oportunidad de trabajar con grandes directores como Luis García Berlanga, Mario Camus y Pedro Masó.

A esta larga lista se le suman otros nombres como Alan Johnson, Angelino Fons, Antonio José Betancor, Carlos Pérez Ferré, Fermín Cabal, Fernando Colomo, José Ángel Rebolledo, José Antonio Zorrilla, José Luis García Sánchez, Luis María Delgado, Paul Verhoeven, Pedro Olea y Pilar Miró, además de títulos como Ramón y Cajal (1982) y Los desastres de la guerra (1983).

En 1988, y haciendo uso de su experiencia, César Benítez creó su primera empresa, Cristal Producciones Cinematográficas, una productora que, en 1994, pasó a ser Bocaboca Producciones y que gracias a la calidad de sus obras, la independencia mostrada en la selección de sus proyectos y una especial habilidad en el descubrimiento de nuevos talentos llegó a posicionarse a la cabeza de la producción española del cine y la televisión.

El interés de César Benítez por seguir produciendo historias de gran acogida por parte del público le llevó a fundar, en 2011, Plano a Plano, productora que actualmente preside.

Las producciones de César Benítez han dado la vuelta al mundo y los principales grupos de comunicación audiovisual y plataformas, desde RTVE, hasta Mediaset y Atresmedia, pasando por Prime Video, Netflix y Disney +, han recibido y catalogado sus obras para los millones de espectadores que conforman sus plataformas.