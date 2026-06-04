La productora Onza adaptará al cine la última novela de Máximo Huerta 'Mamá está dormida'

La productora adquiere los derechos de la novela para producir un largometraje para salas. - ONZA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La productora Onza ha adquirido los derechos de adaptación audiovisual de la novela 'Mamá está dormida', el último libro del escritor y periodista Máximo Huerta, publicada por Editorial Planeta a principios de este año.

"Me hace muchísima ilusión que 'Mamá está dormida' pueda llegar al cine. Las novelas nacen siempre en soledad y entre muchas dudas, así que pensar que ahora esta historia podrá tener los rostros de grandes actores en una pantalla me parece un regalo enorme", ha asegurado el autor.

Máximo Huerta ha asegurado que está "profundamente agradecido" a quienes han apostado por la novela y emocionado al imaginar que esos dos personajes, esa autocaravana, esa carretera y el misterio que atraviesa la historia podrán conmover también desde otro lenguaje. "Hay libros que uno escribe sin saber hasta dónde van a llegar. Y este viaje, por suerte, continúa", ha afirmado.

Desde su lanzamiento, la obra ha cosechado una excelente acogida entre los lectores y ha permanecido de forma ininterrumpida durante semanas en el top 15 de los libros de narrativa más vendidos de España.

'Mamá está dormida' narra la historia de un hombre de cincuenta y tres años que siempre ha creído ser hijo único, hasta que las primeras señales de deterioro cognitivo de su madre hacen saltar por los aires todas sus certezas con una pregunta inesperada: '¿Y tu hermano, dónde está?'.

Para descubrir si se trata de un engaño de la mente o de un secreto familiar largamente sepultado, ambos emprenden un viaje de revelación en autocaravana hacia Vera de Bidasoa, el pueblo de montaña marcado por el pasado de la madre en la Sección Femenina. El trayecto se convierte así en una emocionante road movie que combina el drama íntimo y el misterio, explorando la fragilidad de la memoria y el impacto de los silencios del pasado.

Por su parte, el director de Contenidos de Ficción de Onza, Kuba Tarasiewicz, ha destacado el "extraordinario" atractivo audiovisual del material. "'Mamá está dormida' es una road movie que combina drama íntimo, misterios y gran cantidad de comedia con un tema que afecta a miles de personas y que no solemos ver tanto en pantalla. Es una historia que cuenta con una serie de elementos que, con una adaptación a la altura puede cautivar profundamente a la audiencia", ha indicado.