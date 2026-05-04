Rebordinos ve "raras" las nuevas normas de los Oscar: "San Sebastián podía estar al representar al mundo iberoamericano"

Archivo - El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, posa para Europa Press, a 18 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). José Luis Rebordinos fue director de la Semana de Cine Fantástico y de - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha calificado de "raras" y "un poco extrañas" las nuevas normas de los Oscar que permiten que las ganadoras de determinados festivales entren directamente en la carrera a mejor película internacional.

"Son unas normas raras en las que nos hubiera gustado estar, pero también tiene su lógica porque están Berlín, Cannes y Venecia, los tres más importantes de Europa. Ahora toca trabajar para que si esas extrañas decisiones siguen, estemos ahí", ha señalado este lunes Rebordinos, tras presentar en Madrid la tercera edición del Premio Loterías de cortometrajes con temática social.

La Academia de Hollywood ha anunciado importantes cambios en la normativa y requisitos de elegibilidad de los Oscar de cara a la 99.ª edición de los premios, que se celebrará en 2027. Entre las novedades más notables se encuentran medidas contra la IA, la posibilidad de múltiples nominaciones para un actor y el mayor peso concedido a los festivales a la hora de seleccionar a las candidatas a mejor película internacional.

Rebordinos ha defendido que el Festival de San Sebastián "podía estar porque representa todo ese mundo iberoamericano que no está en ninguno de los festivales" seleccionados por la Academia de Hollywood.

"Los Oscar pasan por una época un poco compleja, donde no acaban de encontrar su identidad. Es un poco raro, pero habrá que trabajar para intentar estar ahí", ha insistido.

Asimismo, el responsable del festival ha aludido al relevo en la dirección, que asumirá Maialen Beloki a partir de 2027, y ha asegurado que encara su última edición "con normalidad", tras 15 años al frente del Zinemaldia. "Me voy a jubilar, pero seguiré haciendo cosas con el cine español y latinoamericano, a ser posible en cuarta línea de fuego", ha bromeado, tras recordar que han sido "15 años muy bonitos, pero duros", con conflictos que muchas veces se han gestionado "desde dentro" sin trascender a la prensa.

Sobre Beloki, actual subdirectora del certamen, Rebordinos ha afirmado que es "una mujer muy capaz, muy preparada, que conoce muy bien el festival" y que no necesita "grandes consejos" para afrontar la nueva etapa. "Ya ha visto lo que me puede copiar y lo que no tiene que hacer. Estoy seguro de que ha aprendido cosas muy buenas y cosas que no tiene que hacer. Va a ser una gran directora", ha sentenciado.