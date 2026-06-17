El regreso de 'OT', la secuela de 'Zeta' con Mario Casas o 'Mataleón' con Najwa Nimri, novedades de Prime Video

Nuevas apuestas de Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Prime Video ha presentado las grandes apuestas de su contenido original en España para los próximos meses. Entre los proyectos destacan el regreso de 'Operación Triunfo' en 2027, la secuela de 'Zeta', la película de acción protagonizada por Mario Casas, nuevas películas basadas en novelas de Mercedes Ron, una de ellas protagonizada por Ester Expósito, la segunda temporada de 'Su majestad' con Anna Castillo, o 'Mataleón', una serie de cuatro capítulos basada en el asesinato de Isabel Carrasco.

"Va a haber más giros, más acción y nos vamos a meter en muchos berenjenales. Va a ser más entretenido", asegura Casas, una de las estrellas presentes en la presentación celebrada por la plataforma de Amazon en Madrid. El ganador del Goya por 'No Matarás' ha adelantado además que en la secuela, que volverá a estar dirigida por Dani de la Torre, su personaje se despojará de ese "escudo" que tenía en la primera película. "Todo lo que he leído del guion me ha encantado. Me he enamorado", asegurá el actor que volverá estar acompañado de Luis Zahera.

El universo de la autora Mercedes Ron se ampliará con tres nuevas películas. 'Enfrentados: Marfil', que adapta la primera parte de la saga 'Enfrentados', verá la luz en Prime Video el 9 de septiembre, con Ester Expósito y Hugo Diego García como protagonistas. El rodaje del filme, que llevó al elenco hasta Nueva York, fue "precioso y muy intenso", aseguraba Expósito. "Es mi saga más oscura y la que más acción tiene", señala Ron.

Además, la plataforma ha dado luz verde a 'Dímelo con besos', que cerrará la trilogía protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales, y cuyo rodaje arrancará en unas semanas. El proyecto se ha confirmado antes incluso del estreno de la segunda parte de la saga, 'Dímelo en secreto', que verá la luz a principios de 2027. "En esta secuela se complica todo mucho. Si venís leyendo mis libros y viendo las películas, sabéis que no es solo romance; también hay una subtrama de misterio y acción, y en esta nada es lo que parece", adelanta la autora.

'Su majestad', serie protagonizada por Anna Castillo, volverá en 2027 con una segunda temporada. La ficción, dirigida por Borja Cobeaga, contará con la incorporación Leonor Watling en los nuevos episodios para dar vida a un personaje al que se refiere como "un regalazo". "Hace de examante del rey emérito, que podría ser media España", apostilla con sorna Borja Cobeaga, creador de la serie.

EL REGRESO DE REINA ROJA

El próximo 2 de octubre llegará a Prime Video la segunda temporada de 'Reina Roja', basada en la saga escrita por Juan Gómez-Jurado y que adapta su novela 'Loba negra'. "Sorprende mucho conquistar un mercado como el norteamericano, donde fue número 2 en el primer fin de semana", recuerda el autor a propósito de la primera entrega de la dicción. "Fue un shock muy grande. No imaginamos que 'Reina Roja' iba a tener esa dimensión", asegura.

"Esta temporada va a ser mucho más oscura pese a ser rodada en Málaga. Hay mucha más acción... ha sido el rodaje más duro de mi vida", apostilla Koldo Serra, director de esta segunta temporada que contará con las incorporaciones de Adriana Torrebejano y Javiera Sky.

Además, también dará el salto a la pantalla otra novela de Gómez-Jurado 'Todo Arde', del mismo universo pero con una trama "independiente". "Todo arde es un animal diferente. Es un cambio de tono dentro del thriller y le añadimos comedia. Es una película de acción pero con comedia", señala el autor. Dirigida por Samantha López Speranza y protagonizada por Aura Garrido, Victoria Teijeiro y María Rodríguez Soto, la película de acción y comedia verá la luz en 2027.

NUEVAS APUESTAS Y TEMPORADA 18 DE 'LA QUE SE AVECINA'

Además, Prime Video suma nuevos thrillers a su catálogo. 'Si los muertos hablaran', un 'whodunnit' dirigido por Nacho Velilla y protagonizado por Carmen Machi, Hugo Silva, Megan Montaner y Maribel Verdú, se rodará este verano en Kenia y Madrid. Najwa Nimri protagonizará 'Mataleón', serie de cuatro episodios basada en el asesinato de Isabel Carrasco en 2014.

Judith Fernández y Pau Simón encabezarán el elenco de 'Cuando solo quedemos nosotros', thriller psicológico dirigido por Samantha López y basado en la novela de Inés Garber. También darán el salto a la pantalla 'Apocalipsis Z: Un nuevo mundo', segunda entrega de la saga basada en los libros de Manel Loureiro, y 'Perfectos mentirosos', que adapta la novela de Alex Mírez. 'Hechos probados', serie protagonizada por Amaia Salamanca, Marta Hazas y Elena Furiase, también llegará a Prime Video próximamente.

'La que se avecina', cuya temporada 17 llegará a Prime Video a finales de este año, ha dado luz verde a su temporada número 18. "Habrá más paridas, más descontrol y más caos. Más cachondeo porque nos lo pasamos muy bien haciéndola. La gente agradece un poco de incorrección", destacó Alberto Caballero. También se ha confirmado que la docuserie 'Pombo' volverá con una sexta entrega.

Prime Video continuará apostando por las series de comedia, con el estreno de la segunda temporada de 'Sin gluten', la quinta entrega de 'Atasco' y la segunda de 'Padre no hay más que uno: la serie'. También renovará por una nueva temporada 'Citas Barcelona'.

Tras su paso por los cines, llegarán a Prime Video 'Haciendo Amigos', protagonizada por Megan Montaner, Quim Gutiérrez y Antonio Resines, 'Boulevard', con Eve Ryan y Mikel Niso, y la película de animación 'Evolution', dirigida por Julio Soto Gúrpide y Zayra Muñoz Domínguez. También verá la luz en la plataforma la versión en formato serie de 'Kraken: El libro negro de las horas' este 27 de junio.

LA VUELTA OT Y GEORGINA CON RESINES

'Operación Triunfo' volverá con una nueva edición en octubre de 2027, con Chenoa de nuevo como presentadora. Los castings comenzarán en junio del próximo año, señaló Prime Video que destacó que la edición 2025 generó 1.600 millones de visualizaciones en redes sociales, duplicando los datos de la edición anterior, y un incremento del 18% en el consumo de contenido por espectador

Estas Navidades verá la luz en la plataforma una nueva entrega de 'LOL: Si te ríes, pierdes', que reunirá a diversas personalidades de la comedia española y contará con Antonio Resines y Georgina Rodríguez como presentadores. "Somos el dúo más inesperado y este LOL va a ser el mejor de la historia", ha prometido Resines.