Sabina Fedeli dirige 'Descubriendo a Anna Frank': "Ella habría sido como Greta Thunberg o Malala"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Virtual de Cine acoge este viernes 22 de mayo el estreno del documental 'Descubriendo a Anna Frank. Historias paralelas', una película en la que las italianas Sabina Fedeli y Anna Migotto narran la historia de la autora de uno de los testimonios más importantes de la tragedia del nazismo, junto a la de cinco supervivientes del holocausto, y a través de la voz de la ganadora del Oscar Helen Mirren.

"Ella habría sido como Greta Thunberg o Malala", ha señalado Fedeli durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de este documental, en el que la historia de Anna Frank se entrelaza con la de cinco supervivientes del Holocausto, adolescentes como ella y con los mismos ideales: Arianna Szörenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helga Weiss y las hermanas Andra y Tatiana Bucci.

Fedeli imagina a Anna Frank como una "periodista o escritora" que, si hubiera sobrevivido, habría sido una activista, como lo es Thunberg con el clima o Malala con los derechos de los niños, o una "reportera de Siria". "Se habría puesto del lado de los más débiles, de los derechos, habría sido alguien que habría intentado decir lo que pensaba, con espíritu crítico y dispuesta a hablar de las diferencias, de luchar contra los racismos", ha destacado.

Tal y como la describe, su diario muestra que era "viva, sabionda, rebelde y que hacía bromas", un "carácter" que, a su juicio, "dura toda la vida". Además, mostraba desde el inicio su deseo de que la vida no terminara solo como esposa y madre. "Ella siempre creyó en el futuro y nunca perdió la esperanza, lo que explica la fuerza de su carácter, de una persona que quiere dejar algo a la humanidad. El espacio de existencia que ella es capaz de construirse en el encierro es casi una introspección, una manera de mirar alrededor y de explicar lo que pasaba", ha dicho.

"EL ENCIERRO LE EMPUJÓ A SER MÁS VIVA"

Este documental se estrena en plena desescalada del confinamiento a causa de la Covid-19. En su caso, y tal y como señala una psicóloga en el documental, "el encierro empujó a Anna Frank a ser más viva y profundizar más". "Ella leía muchísimo y estudiaba, no podían hacer nada pero había una disciplina. Era una adolescente como muchos, interesada en la moda, hacía gimnasia y ejercitaba la mente", ha señalado.

Fedeli, que trabajó como corresponsal de guerra, cree que la comparación de la crisis del coronavirus con las guerras "no es correcta". "Terminará cuando haya una vacuna, pero en la guerra no hay vacunas", ha señalado la periodista y directora, quien a pesar de admitir que es una "enfermedad que mata", considera que "no se puede poner en paralelo a los bombardeos".

"Cuando empezó la pandemia empezamos a hablar de esto, porque todos hablaban de guerras, de batallas y nosotras, las dos reporteras de guerra durante muchos años, siempre hemos pensado que es muy diferente", recalca.

Tampoco le parece acertada la comparación con el confinamiento, porque los ciudadanos tienen "conexión con el exterior y no tienen hambre". "Dicen que después de la cuarentena seremos mejores, más buenos, y yo sé que Anna Frank, a pesar de lo que vivió, habría mantenido la idea de humanidad, y esta es una lección increíble", concluye.

Fedeli ha señalado que con esta historia, que ha ha sido relatada varias veces, "todavía se puede enseñar mucho", especialmente a los jóvenes, a quienes propone un viaje a una historia que, como le ocurre a la protagonista, Martina Gatti. Del mismo modo, la directora ha puntualizado que no les interesaba hacer algo "macabro" ni un "guiñol" acerca de lo que ocurrió, por lo que recurren solo a las imágenes "necesarias" de los campos de concentración, y son las supervivientes las que dan "los detalles más crueles" de lo que ocurrió.