Sánchez, "impactado" por la muerte de Verónica Echegui: "Una actriz con un talento y una humildad enormes"

Archivo - La actriz Verónica Echegui posa en el photocall de la 36ª gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts de Valencia, a 12 de febrero de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana, (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "impactado" por la muerte de la actriz Verónica Echegui fallecida en Madrid este domingo, 24 de agosto.

"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha escrito Sánchez en su perfil de la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado a toda su familia y amigos "un abrzo sincero en estos momentos tan duros".

También se ha pronunciado en la red social la ministra de Educación Pilar Alegría, que ha recordado el papel de Echegui en la película 'Yo soy la Juani'.

"Nos la dio a conocer Bigas Luna en 'Yo soy la Juani' y dijo que había nacido una estrella. Hoy conocemos la muerte de Verónica Echegui, una estrella que aún tenía mucho que contarnos", ha escrito la ministra.