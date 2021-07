Santiago Segura estrena 'A todo tren: Destino Asturias':"Rezo para que los cines vuelvan a cifras previas a la pandemia"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santiago Segura regresa a los cines con 'A todo tren: Destino Asturias'. Tras lograr que el público volviese a las salas el pasado verano con 'Padre no hay más que uno 2', el director madrileño espera repetir el éxito con esta comedia familiar, que se estrena este jueves 8 de julio. "Rezo para que vuelvan a las cifras previas a la pandemia. Espero que mi película contribuya a ello. Es un sector que sigue muy afectado", declara.

'A todo tren: Destino Asturias' es la versión española de la comedia francesa 'Attention au départ', dirigida por Benjamin Euvrard y que tiene pendiente su estreno en salas galas, lo que convierte a la adaptación de Segura en la primera en tener un lanzamiento comercial. "Me llamó la atención poder realizar un viaje no solo espacio-temporal, sino en el que también los personajes evolucionan en su actitud, no siendo iguales que cuando comienzan esta aventura", explica en una entrevista concedida a Europa Press.

Segura también interpreta al protagonista del filme, Ricardo, un padre responsable y volcado en su hijo al que decide llevar de campamento a Asturias en un tren nocturno. Pero no irán solos, y es que al viaje se apuntan otros seis de compañeros de clase. Su 'ayuda' para cuidar de los pequeños será Felipe (Leo Harlem), el abuelo irresponsable de dos de los otros niños. Y precisamente por un despiste de Felipe, los dos adultos perderán el tren, lo que les obligará a realizar un viaje alternativo para poder llegar a tiempo a Asturias antes que los niños.

Convertido uno de los directores que mejores datos en taquilla cosecha estreno tras estreno, 'A todo tren: Destino Asturias' es su tercer remake de un éxito extranjero. "Mis grandes ídolos del cine, como Billy Wilder, ya tomaban prestadas referencias, películas o libros y los convertían en algo único. A mí, los remakes nunca me han gustado si son de una buena película. Yo solo me atrevo a adaptar una cinta que creo que puede ser mejorable", detalla el cineasta.

"Solo acepto aquellos proyectos en los que creo que puedo aportar mi visión. Si no, no tendría sentido para mí. Por ejemplo, rechacé hacer un remake de 'Atraco a las tres', para mí es una obra maestra y es imposible de mejorar", continúa.

"LA GENTE NECESITA REÍRSE Y PASAR UN BUEN RATO EN EL CINE"

Debido a su temática, 'A todo tren: Destino Asturias' tiene alma de 'road movie', lo que ha servido para poder mostrar escenarios diferentes a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. "Lo que la gente quiere ver es, ante todo, aventuras. Luego si las enmarcas en sitios tan distintos como Asturias, lo engrandece más. Pero, al final, lo que la gente necesita, ante todo, es reírse y esta propuesta permite que padres e hijos puedan disfrutar una buena comedia juntos", manifiesta Florentino Fernández, quien interpreta al pintoresco villano del filme, un singular e irreducible revisor.

'A todo tren: Destino Asturias' llega en un momento especialmente importante para las salas de cine, en plena recuperación de datos de taquilla tras una época con una baja y alarmante asistencia de público. "Llega en un momento muy bueno. Es verano y, además, mucha gente tiene ganas de salir y retomar lo que hacíamos antes. Santiago Segura ya ha encontrado su hueco en ese sentido, pues sabe crear éxitos cinematográficos estivales. Confío en que tengamos buenos datos en taquilla", comparte Fernández.

"Los cines necesitan recuperarse, se merecen tener un buen verano. Es uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus, con pérdidas millonarias y muchos puestos de trabajo en riesgo. Producto está habiendo mucho, ya comienzan a salir los títulos que habían estado guardados durante los meses más duros. En ese sentido, yo estoy ofreciendo una propuesta recién salida del horno", declara Segura. "Mi mayor deseo es que el público la disfrute y pasé un rato agradable en la gran pantalla", añade el director.

Dirigida, coescrita y protagonizada por Santiago Segura, 'A todo tren: Destino Asturias' está también coescrita por Marta González de Vega. Junto con Segura, completan el reparto Leo Harlem, Luna Fulgencio, Florentino Fernández, Joaquín Reyes, David Guapo, Sirena Segura, Diego Arroba 'El Cejas', Alan Miranda, Eneko Otero, Paz Vega, Eva Isanta e Itziar Castro.

