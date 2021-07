Santiago Segura, sobre el caso José Luis Moreno: "Me insultan y encima tengo que salir a decir que es mentira"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras negar cualquier tipo de vinculación con el caso José Luis Moreno y anunciar acciones legales contra quien le relacione con el proceso abierto contra el productor, Santiago Segura se ha pronunciado de nuevo sobre su desmentido. Después de volver a negar cualquier vinculo con la trama en la que está inmerso Moreno, el cual fue detenido y puesto en libertad bajo fianza la semana pasada por formar parte, presuntamente, de una organización criminal, el cineasta y actor ha señalado que no hay ningún tipo de novedad al respecto y que continúa con las acciones legales anunciadas.

"Estamos en el mismo punto exacto que en las declaraciones que hice anteayer [domingo 4 de julio]", declara tajante Segura, recalcando que "la noticia es el estreno" de su película. El director, guionista y actor se encuentra en plena promoción de su último proyecto cinematográfico, 'A todo tren: Destino Asturias', una comedia familiar que protagoniza junto con Leo Harlem, Diego Arroba 'El Cejas' y David Guapo.

"Realmente no hay noticia y, en el fondo, eso es la noticia. Se retroalimenta la nada. Cuando pase algo, por supuesto que lo diría", comenta Segura en una entrevista para Europa Press en la que también muestra su tristeza y preocupación de que un caso ajeno tanto a su carrera como a la película puedan empañar la promoción del filme, que se estrena en cines este jueves 8 de julio. "Es como cuando celebras tu primera comunión y alguien te echa el café encima. Te acaba robando el protagonismo", argumenta.

"Pero, bueno, los medios necesitan el 'clickbait'. Ha fallecido Raffaella Carrà, ya tienen con qué entretenerse. Sinceramente, preferiría que se hablase solo del estreno, mi vida me va en ello. Lo otro es una incomodidad. Alguien me insulta y, encima, yo tengo que salir para decir que es mentira, cuando debería pasar, porque no es cierto", zanja.