Santiago Segura: "¿Qué mayor premio hay que dos millones de personas vayan a ver una película mía?"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras cuatro exitosas entregas que consiguieron convertirse en las películas españolas más taquilleras en sus años de estreno, Santiago Segura regresa a la gran pantalla con 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto'. La cinta llegará a las salas el próximo 26 de junio y lo hace con el respaldo de una fórmula que, si bien ha convencido al público, es ignorada por los premios, algo que no preocupa a Segura que proclama que el mayor reconocimiento es que "dos millones de personas decidan que en el verano, uno de sus planes es ir a ver una película mía".

Recientemente, el cineasta recibió en los Premios Berlanga el premio de EGEDA a la comedia nacional más taquillera 'Padre no hay más que uno 4', lanzada en 2024. Al recoger aquel galardón expresó su alegría porque se tratara de un premio "objetivo" ya que la mejor película no siempre es la más taquillera, pero la más taquillera siempre es la más taquillera, reflexionó. En este sentido, el actor, director y guionista reflexiona sobre la posibilidad de que la Academia de Cine reconozca los logros en taquilla con una nueva categoría o reconocimiento especial.

"Yo respeto todas las decisiones que toma la Academia y me parecen estupendas. Me parecería absurdo pedir incluir una categoría en la que pueda entrar yo. Que hagan lo que quieran. Si lo hiciera, no me parecería mal porque tiene sentido. El cine comercial es industria también", explica Segura en una entrevista concedida a Europa Press.

"Estamos hablando de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por ejemplo, también nominaría avances técnicos dentro de la industria del cine", propone el intérprete y director.

"Cuando me dicen '¿no te preocupa el reconocimiento?', yo digo '¿qué reconocimiento?'. ¿Qué mayor reconocimiento hay que dos millones de personas decidan que en el verano, uno de sus planes es ir a ver una película mía? Yo ese reconocimiento no lo cambio por ningún otro reconocimiento. ¿Qué me van a dar, una medallita? Por supuesto, nadie rechaza premios porque a todos nos gusta reforzar nuestro ego, pero yo estoy felicísimo", proclama.

Segura remarca que "hay una gran subjetividad en los premios", y que por eso valora especialmente galardones como el de EGEDA, que define como "un premio objetivo". "Por eso digo que me hace mucha ilusión estos premios objetivos, porque hay pocos", expone.

'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto' supone el final de la saga y Segura recalca que otro gran premio para él ha sido la respuesta del público ante el inminente desenlace. "Me escribe gente diciendo 'a mí no me fastidies, ¿y el verano que viene, qué?'".

"No se va a reconocer la taquilla en los Goya, pero está muy bien que la haya reconocido en otro lado", opina Loles León, que encarna a la madre del personaje de Segura. Toni Acosta, su esposa en la ficción, añade: "A mí me parece bien por el público, que es el que compra la entrada y va al cine, haya un premio que reconozca eso".

"TODO ES NOVEDOSO Y TODO ES LO MISMO"

Para Segura, 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto' funciona porque "no hay nada novedoso; todo es novedoso y todo es lo mismo, que es fundamental en la saga".

"Hay una zona de confort y es agradable saber que vas a ver lo mismo, pero diferente. Con chistes diferentes, distintos personajes, que evolucionan, pero dentro del costumbrismo. No es una película en la que pasen grandes cosas, pero son comentarios a la cotidianidad. Desde el prisma humorístico, ver la cotidianidad de la familia", comenta el director, que recalca la importancia de incluir mensajes en sus películas.

"No puedo renunciar al mensaje, pero me gusta más que esté soterrado", explica Segura, que en esta nueva entrega trata temas como la adicción a las redes sociales.

"Yo creo que esta película generará debates y temas de conversación en las familias, y es lo que más nos gusta, aportar esto", agrega por su parte Acosta.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto del filme Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Sirena Segura, Neus Asensi, Blanca Ramírez, Leo Harlem, Silvia Abril, Carlos Iglesias y Diego Arroba, entre otros. 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto' llega a los cines el 26 de abril.