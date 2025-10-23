La secuela de 'Black Phone', 'Franskenstein y 'Los domingos', desde mañana en los cines

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cines se preparan para Halloween con el estreno de dos películas de terror, la secuela de 'Black Phone' y 'Frankenstein', del oscarizado Guillermo del Toro. 'Los Domingos' llega también a las salas tras su exitoso paso por el Festival de San Sebastián junto a la película biográfica de Bruce Springsteen.

Ethan Hawke vuelve a encarnar el papel más siniestro de toda su carrera en 'Black Phone 2', bajo la dirección de Scott Derrickson . La secuela de la cinta de terror que se convirtió en un éxito de taquilla en 2022 transcurre cuatro años después del terrible suceso de la primera película. Ethan Hawke vuelve a ser El Captor, y Mason Thames y Madeleine McGraw retoman sus personajes como Finn y Gwen. Completan el reparto Demián Bichir, Miguel Mora, Jeremy Davies y Arianna Rivas.

La ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián llega a la cartelera. 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, cuenta la historia de una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La cinta está protagonizada por Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aramburu y Blanca Soroa.

Scott Cooper dirige 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', la adaptación cinematográfica del relato de Warren Zanes sobre la grabación del álbum 'Nebraska', de Bruce Springsteen, en 1982. La película sigue a 'The Boss' cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, 'Nebraska' refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer.

El oscarizado Guillermo del Toro adapta el clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que engendra una criatura en un experimento monstruoso que acaba siendo la ruina del creador y de su trágica creación. Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth encabezan el reparto.

Por primera vez, 'Chainsaw Man' llega a la gran pantalla en una aventura épica y cargada de acción que da continuidad a la popular serie de anime. En la cinta, Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza le traicionó y le mató.

'TOM Y JERRY' EN LOS CINES

En 'Pequeños calvarios', de Javier Polo, un excéntrico relojero, parece tener el poder de influir en los habitantes de su ciudad, llevándolos al límite y desafiándolos a tomar el control de sus disparatados destinos. Andrea Duro, Enrique Arce, Vito Sanz, Marta Belenguer, Pablo Molinero, Arturo Valls y Berta Vázquez en el reparto.

El ratón y el gato más famoso de la historia llegan también a la gran pantalla con 'Tom y Jessu: Aventura en el tiempo', una comedia animada que celebra 85 años de una peculiar amistad bajo la dirección de Zhang Gang. Y otra cinta de animación que llegará este fin de semana a los cines es 'Decorado' sobre un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial.