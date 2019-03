¿Será Cementerio de Animales el inicio de una saga cinematográfica?

Publicado 27/03/2019 18:40:48 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cementerio de Animales aún no ha llegado a los cines, pero tras la buena acogida que está teniendo tras su primeros visionados los fans del cine de terror ya se están preguntando si habrá una secuela de la nueva adaptación de Stephen King que llega a los cines el próximo 5 de abril.

Aunque el maestro del Terror nunca escribió una continuación, la adaptación cinematográfica de la novela de 1989 sí contó una segunda entrega. ¿Seguirá su ejemplo la película de Dennis Widmyer y Kevin Kolsch?

Según el productor Lorenzo di Bonaventura es poco probable que Cementerio de Animales tenga una continuación. Sin embargo, sí que hay una puerta abierta a una posible precuela de la cinta, que se centraría en cómo Ludlow el pueblo maldito del filme ubicado en el condado de Maine, acabo siendo el terrible lugar que muestra la película.

"Creo que si hay algo aquí, será una precuela", dijo el productor en una entrevista concedida a Consequences of Sound. "Si miras el libro, no cubrimos lo que sucede antes de que se mude la familia Creed. Creo que ahí hay una película, y creo que me interesaría particularmente hacerla. Porque, de nuevo, es el material original, y te diriges hacia algo que también tiene muchos momentos espeluznantes y locos", señala Di Bonaventura.

En la novela de King, y en la nueva película, la historia comienza cuando la familia Creed se muda a su nueva casa en Ludlow, y descubre un cementerio de mascotas cercano a su casa que tiene el poder de resucitar a los muertos. El libro recoge bastante historia y detalles del pasado de éste cementerio, relatados por el vecino de la familia. Sin embargo, la nueva adaptación a la gran pantalla no ha recogido buena parte de ésta historia y podría perfectamente aprovecharla en otra película.

¿LA MEJOR ADAPTACIÓN DE STEPHEN KING?

En el libro la historia se complica cuando se presenta al personaje de Timmy Baterman, que apenas aparece en la nueva adaptación. Sin duda éste sería un buen punto de partida para la precuela, ambientada en el mismo Ludlow (Maine) mucho tiempo antes. Pero por el momento esto sólo son especulaciones.

Cementerio de Animales llegará a los cines el próximo viernes 5 de abril de 2019, y las primeras impresiones la señalan como "una de las mejores adaptaciones de Stephen King, si no la mejor.

La sinopsis oficial del filme es la siguente: "Cementerio de Animales narra la historia del doctor Louis Creed (Jason Clarke), que al poco de mudarse con su esposa Rachel (Amy Seimetz) y sus dos hijos pequeños desde Boston a un recóndito paraje de Maine, descubre un misterioso cementerio escondido en lo más impenetrable del bosque, a escasa distancia del nuevo hogar familiar. Cuando la tragedia alcanza a la familia, Louis recurre a su peculiar vecino, Jud Crandall (John Lithgow) provocando una peligrosa reacción en cadena que desata una insondable fuerza maléfica con espantosas consecuencias".