SGAE impulsa 'Made in Spain' y 'Concierto & Proyección', en apoyo de los autores, en el 73º Festival de San Sebastian

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE apoya la creación autoral en el 73º Festival de San Sebastián con la sección 'Made In Spain' y 'Concierto & Proyección'. Según ha informado la entidad, se han impulsado siete iniciativas de carácter autoral, paralelas a la programación oficial del Festival de San Sebastián.

Una de las iniciativas es 'Concierto & Proyección', en colaboración con 'Euskadiko Orkestra', que arrancó en 2012 y ya se encuentra en su undécima edición. La Fundación ha indicado que la 'Euskadiko Orkestra' interpretará una selección de las "mejores composiciones musicales del cine español" de los últimos años. La orquesta estará dirigida por el guipuzcoano Juanjo Ocón y el recital tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre, a las 18:00 en el Velódromo de Anoeta.

Otra iniciativa de la Fundación SGAE en el Festival de San Sebastián es la sección no competitiva de audiovisual español 'Made in Spain de Zinemaldia', cuya programación se exhibirá en un ciclo espejo en la Sala Berlanga de Madrid, en las mismas fechas en las que se desarrolla el Festival, del 23 al 27 de septiembre de 2025.

La SGAE explica que la sección contará con una selección de 28 títulos que representan "lo mejor del cine español del último año". De este modo, inaugurarán el certamen 'Abril, hoy no es invierno' de Mabel Lozano y 'Las delicias del jardín' de Fernando Colomo. En cuanto a la clausura, correrá a cargo de Gonzalo Hergueta y su documental 'The Designe Is Dead'.

Asimismo, también se han impulsado la novena edición de los premios 'SGAE Dunia Ayaso', que reconoce la mejor cinta estatal con mirada de género del año, y el mejor guion vasco, de la mano de la 'Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria'.

La fundación ha indicado que el fallo del certamen se conocerá el próximo 26 de septiembre en el Club de Prensa del Kursaal, que es la sede oficial del 'Zinemaldia' en San Sebastián.

Con este galardón, la Fundación SGAE y el Festival reconocen a la directora o director del largometraje que "mejor muestre" la perspectiva de género, junto a su valor cinematográfico, a través de personajes femeninos con un papel protagonista en la historia o que retrate la situación de la mujer en la sociedad. SGAE asegura que se reconocerán cintas que "trasciendan" los estereotipos y lugares comunes que "falsean la realidad de las mujeres", sus posibilidades y su memoria histórica.

Asimismo, SGAE ha explicado que el premio es un homenaje a la cineasta canaria Dunia Ayaso, fallecida en 2014, y que está dotado con 5.000 euros. SGAE también ha recordado que las dos últimas ganadoras de los dos últimos años de este certamen fueron Elena Martín Gimeno por 'Creatura' (2023) y Celia Rico por 'Los pequeños amores' (2024).

Por último, SGAE ha avanzado que este año también se suma el 'I Encuentro de ACCIÓN', con directores de cine españoles y que reunirá el próximo 25 de septiembre en la 'Sala Z' de la Tabakalera en Madrid a cineastas para debatir sobre los "grandes desafíos" de la industria audiovisual globalizada. Asimismo, todas estas actividades se complementan con el servicio de ludoteca familiar que 'Red Ballon Alliance' impulsa para favorecer la conciliación familiar durante el certamen.