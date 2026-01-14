SGAE patrocinará el Premio Feroz a la mejor dirección tras un acuerdo con la Asociación de Informadores Cinematográficos

Archivo - Este martes 19 de enero se celebrará la ceremonia de entrega de los Premios Feroz 2016, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), con los que la prensa española reconocerá lo mejor de la producción cine - AICE - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Fundación SGAE, y los Premios Feroz han firmado un acuerdo de colaboración con el que la organización de gestión colectiva da nombre al Premio Feroz SGAE a la mejor dirección, los galardones organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y que tendrán lugar el 24 de enero de 2026 en Pontevedra.

"Los Premios Feroz se han consolidado como una cita ineludible en el panorama audiovisual español por su elevada calidad y rigurosa credibilidad", ha explicado el presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana, que ha asegurado que es fundamental contribuir a través del apoyo a la categoría de Mejor dirección.

A través del acuerdo, los Feroz y SGAE refuerzan su intención de reconocer el trabajo de los autores y las autoras del audiovisual en español e implica un compromiso renovado de la institución con la industria.

En esta edición, los finalistas al premio son Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por 'Maspalomas', Oliver Laxe por 'Sirat', Eva Libertad por 'Sorda', Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos' y Carla Simón por 'Romería'.