SGAE recordará al guionista Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento con una exposición y proyecciones

Cartel de la exposición 'Vidas de Rafael Azcona' - SGAE

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene previsto conmemorar el centenario del nacimiento de Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008) con la exposición 'Vidas de Rafael Azcona', concebida como un álbum de recuerdos que recorre las numerosas y prolíficas facetas creativas y vitales del escritor y guionista.

La muestra, con entrada libre, se inaugura el próximo martes 29 de septiembre y podrá visitarse hasta el 30 de octubre, de 16 a 21 horas, en la sede de SGAE en Madrid. La entrada es libre.

Como parte de este homenaje, la entidad también ha colaborado, junto con Mercury Films, en la restauración de 'El verdugo', película de 1963 escrita por Azcona junto al director Luis García Berlanga. La programación se completa con un ciclo dedicado al guionista, en el que se proyectará la película, y dos mesas redondas.

Comisariada por Bernardo Sánchez Salas, la exposición se complementa con una pieza audiovisual, titulada Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él, realizada por David Trueba. El cineasta ha tratado de indagar en la filosofía de vida del creador homenajeado mediante "un recorrido por algunas secuencias de películas en cuya escritura colaboró. Ahí se pueden intuir ciertos elementos recurrentes de su modo de pensar, de su manera de ver el mundo", revela Trueba.

"Rafael Azcona ha sido un poderoso narrador que ha dejado una huella inmensa a la hora de contarnos a nosotros mismos como sociedad", ha añadido.

El montaje se exhibirá ininterrumpidamente en un espacio específico de la muestra acondicionado a modo de sala de proyección de época. La muestra reúne numerosos documentos originales, ejemplares de sus novelas, publicaciones históricas, material gráfico y objetos personales, entre otras piezas, cedidos por la Fundación Mingote, la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, el Instituto de Estudios Riojanos, el Museo de Historia de Madrid, la editorial Pepitas de Calabaza y diversas colecciones particulares.

Entre ellos, figuran una serie de cuartillas con poemas mecanografiados por el propio Azcona a comienzos de los 50, antes de abandonar su Logroño natal, y primeras ediciones de las novelas que publicó tanto con seudónimo como con su propio nombre.

También se exhibe una selección de sus artículos y viñetas publicados entre 1954 y 1956 en el diario Pueblo, y ejemplares de la revista satírica La Codorniz, donde dio a luz a su repelente niño Vicente.

La vicepresidenta por el Colegio Audiovisual de SGAE, Inés París, ha explicado que con esta muestra, SGAE, sus autores y autoras, "han querido rememorar y celebrar el universo creativo de Rafael Azcona; Lo que llamamos sus muchas 'vidas', ya que, además de escribir un número asombroso de las películas más importantes del cine español del siglo XX, demostró también su inagotable talento en el terreno de la novela, la poesía, el periodismo o la ilustración. Es, sin duda, el 'padre' de los guionistas españoles y todo un referente de nuestra cinematografía, que desde distintos frentes supo retratar magistralmente nuestra sociedad de los años de la posguerra".

Por su parte, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha destacado la dimensión y vigencia de la obra de Rafael Azcona. "Celebrar su centenario es una oportunidad para acercarnos de nuevo a uno de los grandes autores de nuestra cultura. Tuvo una mirada única para observar y contar la sociedad española, sus contradicciones, sus dificultades y también sus absurdos, siempre desde la inteligencia, la ironía y un extraordinario sentido del humor", ha comentado.

AZCONA, UN TALENTO DESBORDANTE

Este recorrido por las vidas de Rafael Azcona permitirá a los asistentes adentrarse en sus distintas vertientes creativas, descubrir la destreza con la que se desenvolvía tanto con la palabra como con el dibujo y acercarse a su particular forma de entender el mundo y su propio oficio artístico.

El comisario de la muestra, Bernardo Sánchez, profundiza en las numerosas facetas del autor. "Azcona, en el tiempo entre su juventud en la provincia y la bohemia madrileña de los años 50, también desarrolló otras actividades, como la narrativa, la poesía, el dibujo, el humorismo o las colaboraciones en prensa. Todas ellas están presentes en esta exposición", ha explicado. En el recorrido se podrá contemplar desde una pintura a la cera realizada por Azcona hasta un retrato a carboncillo del guionista dibujado por Javier Clavo y fechado en 1963, año en el que se estrenó la película 'El verdugo'. También una reproducción del 'Cuadro de los poetas' en el que, en 1957, el artista madrileño Pedro Gross inmortalizó a 79 bardos que habitualmente concurrían en los recitales Versos a medianoche del Café Varela. Rafael Azcona fue uno de ellos.

En su libro 'Los ilusos', de 1958, retrató con maestría el ambiente bohemio y pícaro de las tertulias y veladas poéticas madrileñas de aquellos tiempos oscuros. En la exposición figuran otras obras singulares, como dos felicitaciones de Navidad diseñadas por el autor logroñés en su ordenador mientras se familiarizaba con los programas gráficos de la época, que posteriormente envió a sus amigos. También se exhibe la estatuilla del artista José Carlos Balanza que Octubre Corto - Festival de Cine de Arnedo (La Rioja) entrega desde 2006 como trofeo del Premio Rafael Azcona; la partitura original de Rafael Azcona, compuesta por Carmelo Bernaola para la banda sonora de la película Pasodoble, de José Luis García Sánchez; fotocromos de algunos de sus largometrajes y otros documentos.

Además de la exposición, SGAE ha colaborado en la restauración de 'El verdugo', . La nueva versión se proyectará el 23 de octubre en la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53, Madrid). La sesión incluirá un coloquio en torno a esta obra fundamental del cine español, con la participación del productor Enrique Cerezo, cuya empresa es titular de los derechos de la película, y de la directora general de SGAE, Cristina Perpiñá-Robert. La proyección se enmarca en un ciclo dedicado a Rafael Azcona que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre en la Sala Berlanga y reunirá varias películas en las que trabajó como guionista.

Bajo el título Azcona, en Berlanga y más allá, el ciclo reunirá ocho películas con guiones de Rafael Azcona y ofrecerá un recorrido por la amplitud y diversidad de su trayectoria cinematográfica. La selección se aleja deliberadamente de algunos de sus títulos más conocidos para descubrir otras facetas de su obra, con películas italianas y trabajos realizados junto a cineastas como Carlos Saura, José Luis Cuerda o Fernando Trueba, entre otros.