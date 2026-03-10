'Sirat', de Oliver Laxe, la que menos probabilidad tiene de ganar el Oscar internacional, según las casas de apuestas

Archivo - El director Oliver Laxe en los actos previos de Los Goya - DOCA RIOJA - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Sirat', la película española de Oliver Laxe nominada al Oscar a mejor película internacional y a mejor sonido, afronta este domingo la 98.ª edición de los Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Según las casas de apuestas, la producción española parte como laque menos probabilidades tiene de lograr el Oscar a mejor película internacional, un premio que lograron 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar en el 2000 y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar en 2005. Anteriormente, cuando la categoría se denominaba mejor película de habla no inglesa, lo ganaron 'Volver a empezar' (1983) de José Luis Garci y 'Belle Époque' (1994) de Fernando Trueba.

La casa de apuestas Betfair le otorga a 'Sirat' una probabilidad de victoria del 0,8 por ciento, siendo la última opción de las nominadas. Con mayor probabilidad de victoria se sitúa 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, con un 58,9 por ciento, mientras que 'El agente secreto, de Kleber Mendonça, recibe un 29,4 por ciento. Tras estas dos cintas, aparecen 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, con un 6,5 por ciento, y 'La Voz de Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania, con un 4,4 por ciento.

Según Sportium, 'Sirat' tiene una cuota de 51 euros por euro apostado, mientras que 'Valor sentimental' tiene una cuota de 1,40 euros; 'El agente secreto' está a 2,50 euros; 'Un simple accidente', 15 euros por euro apostado; y 'La Voz de Hind Rajab' a 29 euros por euro apostado.

Por otro lado, en la categoría de mejor película 'Una batalla tras otra' tiene una probabilidad del 65 por ciento de victoria, por delante de 'Los pecadores' (17%); 'Hamnet' (4,5%); 'Marty Supreme' (3,7%); 'Valor Sentimental' (2,3%); 'Frankenstein' (1,5%); 'Bugonia' (1,5%); 'El agente secreto' (1,5%); 'Train Dreams' (0,9%); y en último lugar, 'F1: la película' (0,8%).