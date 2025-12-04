Sirat, de Oliver Laxe, nominada como mejor película internacional en los Independent Spirit Awards - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

'Un día con Peter Hujar', con cinco candidaturas, lidera las nominaciones a los Independent Spirit Awards. Además, los galardones que reconocen lo mejor del año en el circuito independiente, producciones con un presupuesto que no supere los 30 millones de dólares, se han fijado también en 'Sirat', cinta española dirigida por Oliver Laxe, que está entre las nominadas a mejor película internacional.

El filme protagonizado por Sergi López que sigue los pasos de un padre que, acompañado de su hijo pequeño, busca a su hija adolescente perdida desde hace meses en las 'raves' de las montañas del sur de Marruecos, luchará por el premio con 'Todo lo que fuimos', filme palestino dirigido por Cherien Dabis; 'On Becoming a Guinea Fowl' producción britanica escrita y dirigida por Rungano Nyoni; la colombia 'Un poeta' de Simón Mesa Soto; y la película brasileña 'El agente secreto' de Kleber Mendonça Filho.

'Sirat', ganadora del premio del jurado en el Festival de Cannes acumula así un nuevo reconocimiento en su palmarés en el que ya cuenta con nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo o siete candidaturas a los Premios Feroz. El filme de Laxe es además el elegido para representar a España en la categoría de mejor película internacional en la próxima edición de los Premios Oscar.

Será el próximo 16 de diciembre cuando la Academia de Hollywood dará a conocer el corte con los 15 títulos de entre los que saldrán los cinco nominados de cara a la gala que se celebrará en Los Ángeles el 16 de marzo de 2026.

Además de 'Un día con Peter Hujar', con cinco candidaturas, las otras favoritas de los Independent Spirit Awards 2026 son 'Luker' opera prima de Alex Russell, 'Sueños de trenes' drama dirigido por Clint Bentley, 'Un día de esos' el debut de Lawrence Lamont, la comedia dramática 'Sorry, Baby' de Eva Victor o 'Blue Sun Palace', primer largomentraje de Constance Tsang, todas con cuatro nominaciones. La gala de entrega de la 41.ª edición de los Independent Spirit Awards se celebrará el 15 de febrero 2026.