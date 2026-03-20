Las sonidistas de 'Sirat' describen en Madrid su camino al Oscar: "La promoción fue como una lucha para unas elecciones"

Las tres sonidistas de la película 'Sirat' --Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas-- detallan como fue su camino hacia los Oscar, durante un acto celebrado en la Academia de Cine, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - ALBA MANJAVACAS GONZÁLEZ

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tres sonidistas de 'Sirat' --Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas-- han detallado en Madrid como fue su camino hacia los Oscar, ante lo que han reconocido que la promoción de la película fue algo parecido a "una lucha para unas elecciones".

"La promoción es como una lucha para unas elecciones, parece una campaña política, tienes que exponer mucho tu trabajo", ha señalado Casanovas en un acto celebrado este viernes en la Academia de Cine, junto a sus otras dos compañeras del equipo de sonido de 'Sirat'. En la cita, las protagonistas han resaltado cómo diseñaron el sonido de la película, todo el trabajo de grabación que hay detrás y su mezcla posterior en Dolby Atmos.

El proyecto audiovisual de Oliver Laxe consiguió en la categoría de mejor sonido ser el primer equipo enteramente femenino nominado a los Oscar. Una gala donde 'Sirat' compitió por el premio a mejor película internacional y mejor sonido, si bien fueron 'Valor sentimental' y 'F1: La película' quienes se alzaron con la victoria en las respectivas categorías.

Durante el encuentro, las tres ingenieras de sonido han descrito su proceso hacia la 98ª edición de los Oscar, así como su experiencia por la alfombra roja y los entresijos del rodaje de 'Sirat'. En este sentido, han analizado algunas de las escenas de la película desde la perspectiva del sonido en la sala Dolby Atmos de la Academia de Cine.

"El diseño o el trabajo del sonido es en el fondo es como fijarse en los espacios, captar, pensar cómo contar los sonidos, y luego desarrollar creativamente cuál es el micrófono más adecuado para registrar una cosa", ha explicado Villavieja, alegando que los técnicos de sonido son siento "seres absolutamente perceptivos".

Praderas también ha apuntado en dicha conversación sobre el trabajo creativo y técnico que dio forma a la dimensión sonora de la película, la cantidad de cambios que se producen durante el proceso de trabajo, argumentando que, a la hora de mezclar el sonido, cuánto mejor sea el trabajo previo, más capacidad de mejorar y afinar.

PRIMER EQUIPO ENTERAMENTE FEMENINO NOMINADO A LOS OSCAR

Villavieja Se dedica al cine documental y de ficción. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra, donde empezó a trabajar como sonidista en la película En construcción de José Luis Guerin. Además, imparte clases de sonido y ha realizado seminarios de sonido en distintos festivales.

Por su parte, Casanovas se formó en la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), donde se graduó en 2012 en la especialización de sonido. Con el tiempo, desarrolló un estilo propio y dio el salto al diseño de sonido, contribuyendo a proyectos destacados como la serie de televisión Veneno de Javier Calvo y Javier Ambrossi, The Human Voice de Pedro Almodóvar y Madres Paralelas, película que le valió una nominación al Premio Goya al mejor sonido.

En el caso de Praderas es mezcladora de sonido especializada en cine de ficción y documental. Se formó en imagen y sonido cinematográfico en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC). En 2023 obtuvo el Premio Goya al mejor sonido por As bestas, convirtiéndose en la primera mujer mezcladora de sonido en recibir este galardón.