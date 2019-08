Steven Soderbergh anuncia su nueva película con Meryl Streep y Gemma Chan

Actualizado 19/08/2019 11:30:11 CET

Steven Soderbergh, no contento con estrenar dos películas este 2019, 'High Flying Bird' y 'The Laundromat', ha anunciado que el rodaje de su nueva película ya ha arrancado. 'Let Them Talk' es el título de su nuevo filme, en el que ya trabaja con Meryl Streep y Gemma Chan a la cabeza del reparto.

Aunque apenas se han revelado detalles del filme, The Playlist reveló que la nueva cinta de Soderbergh se está rodando con la nueva cámara RED Komodo Dragon. El flamante modelo de Red Digital Cinema está diseñada para convertirse en el nuevo estándar de cámaras digitales.

Day 1 of ?? on LET THEM ALL TALK. 12 summers ago we were guinea pigs for RED ONE. Now it’s KOMONO time! pic.twitter.com/OrxAYAWfo8 — Bitchuation (@Bitchuation) August 14, 2019

La nueva cámara RED, que tuvo que acelerar su proceso de producción para que Soderbergh pudiera utilizarla en el rodaje de 'Let Them Talk', será también la que David Fincher use en su nueva película para Netflix, 'Monk', protagonizada por Gary Oldman.

Aunque el director quería acabar el rodaje de su nueva cinta antes de llevarla al mercado, parece que los estudios y servicios de streaming ya se han sumergido en la puja por su nuevo proyecto. Sería lógico que Netflix también compita por estrenar la película, más sabiendo que la plataforma lanzó 'High Flying Bird', una de las últimas cintas de Soderbergh.

La última película del realizador, 'The Laundromat' se estrenará durante el Festival de Venecia, donde también compite, y también estará en el Festival de Cine de Toronto. El filme, que cuenta en su reparto con Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman, narra la investigación periodística acerca de los papeles de Panamá, revelados en 2017.