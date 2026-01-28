Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

Archivo - La actriz y productora de cine estadounidense Susan Sarandon a su llegada a la Academia del Cine, a 4 de junio de 2024, en Madrid (España). La actriz acude a la Academia del Cine de Madrid durante su visita en la capital tras acudir ayer, lunes - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La actriz estadounidense Susan Sarandon será distinguida con el Goya Internacional el próximo 28 de febrero en la gala de la 40º edición de los Premios Goya, que se celebrarán en Barcelona.

La Academia de Cine le otorga el reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood másadmirado".

La Junta Directiva de la institución también ha valorado el valiente compromiso político y social de la actriz y productora. Además, destacan sus "interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social".

Añaden que su filmografía es "tan amplia como contundente" y añade que "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

Es protagonista de títulos como 'Thelma y Louise', 'El cliente', 'Las Brujas de Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'El ansia' y 'Pena de muerte', por la que ganó el Premio Oscar. recibirá el Goya Internacional 2026 en Barcelona el próximo 28 de febrero en una gala especial, en la que se celebran los 40 años de los Premios Goya.

Sarandon comenzó su carrera en la década de los 70 y se decantó por personajes que reflejaran su idea de "carácter". "Tuvo el propósito de no repetirse y buscar la variedad", exlica la Academia.

La actriz ha trabajado con compañeros de profesión como Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis.

Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar -por 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida' y 'El cliente'-. Lo conseguiría finalmente por 'Pena de muerte', donde interpreta a una monja que acompaña a un condenado a muerte.

'Los búfalos de Durham', 'Quédate a mi lado', 'Mujercitas' y la serie de televisión 'Feud', también confirman el currículum de esta artista neoyorquina.

Ella recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.