Archivo - Susana Abaitua protagoniza 'Infamia': "Negar la violencia de género es ridículo y da miedo" - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 13 de noviembre llega a HBO Max 'Infamia', un thriller protagonizado por Susana Abaitua y dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, que adapta la novela homónima de Ledicia Costas. La ficción sigue a Emma, una abogada que, marcada por una herida de su pasado, se obsesiona con la desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás en una pequeña localidad del País Vasco. Este misterio sirve para explorar la violencia contra las mujeres y los silencios de un entorno que contribuye a perpetuarla.

"Hay cosas que creo que no son ni siquiera debatibles. Negar la violencia de género es absolutamente ridículo. No tiene ningún sentido y que se llegue ahí da miedo", afirma Abaitua en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona sobre cómo, a la hora de romper esos ciclos de violencia machista, todavía se pone demasiado el foco en las víctimas y poco o nada en la responsabilidad de quienes miran hacia otro lado, tanto individual como colectivamente.

La actriz de 'Patria' o 'La deuda' destaca cómo, en clave de thriller oscuro, 'Infamia' aborda "la no gestión del dolor" y cómo los silencios son capaces de "romper y destruir familias y pueblos enteros". "Y lo no dicho no solo está en la familia, también en toda la sociedad. Como que se tiene que esconder lo que no está bien, lo que da vergüenza y no está bien visto", señala Abaitua, que denuncia que, al instaurar de forma tácita esta suerte de "secreto social", al final "el problema lo tiene socialmente la víctima".

"Todavía falta bastante contención e información para amparar un poco más a la víctima cuando se anima a empezar a hablar y para que no tenga miedo de que lo que dice se le vuelva en contra", afirma Macri, directora de los dos primeros capítulos de la serie de HBO Max, que también pone el acento en la necesidad de proteger a quienes deciden romper el silencio.

'INFAMIA', UN THRILLER "VALIENTE" DESDE LA MIRADA FEMENINA

"Vivimos en una sociedad todavía machista donde hemos crecido con el machismo y falta mucho todavía... pero poco a poco", insiste la actriz nominada al Goya por 'Un fantasma en la batalla', que destaca que la propia existencia de 'Infamia' es un paso adelante en ese sentido: "Ahora, por ejemplo, estamos presentando un thriller producido por mujeres, dirigido por mujeres y con una protagonista mujer, y creo que es importante desde ese lado empezar a dar nuestros puntos de vista y empezar a contar nosotras las historias".

Macri coincide en que, al acercarse como mujeres a estos fenómenos, "hay muchísima empatía, mucho cuidado y mucho amor" a pesar de "lo duro y de lo difícil" de la historia relatada en 'Infamia'. "La serie es, a mi entender, bastante valiente al poner el foco en algunos lugares incómodos, difíciles, con instituciones complejas y fuertes como puede llegar a ser la Iglesia", destaca la directora, que espera que 'Infamia' aporte "un poco de luz y de debate" sobre un tema tan duro y complejo.

"Hay que seguir y hay que hacer mucho esfuerzo por seguir porque la sensación que a veces uno tiene es que avanzamos un montón, pero que a veces retrocedemos. Y hay periodos en los que te sientes más impotente y lo siento mucho así, tanto en España como en Argentina. Pero, bueno, hay que seguir", concluye la cineasta.

Compuesta por seis capítulos, que llegarán semanalmente a la plataforma, 'Infamia' estrena su primer episodio este viernes 13 de noviembre en HBO Max. Junto a Susana Abaitua, completan el reparto Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorach, Asier Oruesagasti y Kandido Uranga, con la colaboración especial de Luis Gnecco.