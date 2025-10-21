Un total de 15 películas optan al Goya a mejor película iberoamericana en la 40 edición de los premios

Archivo - Foto detalle de la estatuilla de Goya, durante la presentación de los Premios Goya 2026, en el Palau de la Generalitat, a 5 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La 40ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y la - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 títulos, dos menos que el año pasado, competirán por la nominación al Goya a la mejor película iberoamericana en la 40 edición de estos premios, que se celebrarán en Barcelona el próximo 28 de febrero. Las cintas están dirigidas por siete directoras y ocho directores.

La Academia de Cine ha anunciado este martes los títulos de los 15 países iberoamericanos que tienen representación en esta categoría. En concreto, Paraguay ha seleccionado la cinta 'Bajo las banderas, el sol', dirigida por Juanjo Pereira; Portugal ha escogido 'Banzo', de Margarida Cardoso; Argentina se ha decantado por 'Belén', de Dolores Fonzi; y Perú por 'Cuadrilátero', de Daniel Rodríguez Risco.

Asimismo, Venezuela ha elegido 'El extraordinario viaje del Dragón', de Kaori Flores Yonekura; 'La misteriosa mirada del Flamenco', realizada por Diego Céspedes, que representa a Chile; la costarricense 'La piel del agua', dirigida por Patricia Velásquez; 'La Virginia de los Bolivianos', desde Bolivia, dirigida por Juan-Cristóbal Ríos; la ecuatoriana 'Los ahogados', realizada por Juan Sebastián Jácome; 'Manas', dirigida por Marianna Brennand, escogida por Brasil; 'No nos moverán', realizada por Pierre Saint Martin Castellano, representante de México.

Finalmente, entre las favoritas está la colombiana 'Un poeta', de Simón Mesa Soto, ganadora de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián; 'Perros', dirigida por Gerardo Minutti Bonilla, de Uruguay; 'Querido Trópico', realizada por Ana Endara, y candidata por Panamá; y la película 'Sugar Island', dirigida por Johanné Gómez Terrero, de República Dominicana.