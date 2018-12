Travis Knight, director de Bumblebee: "He podido homenajear a mis héroes, incluido Steven Spielberg"

Actualizado 21/12/2018 15:13:28 CET

El viernes 28 de diciembre llega a los cines Bumblebee, el primer spin-off de la franquicia Transformers en el que Michael Bay, director de las cinco entregas anteriores de la saga, deja paso a Travis Knight (Kubo y las dos cuerdas mágicas). El antaño animador de Laika Studios se pasa al cine de acción para capitanear una historia con reminiscencias de E.T. y El gigante de hierro. "He podido homenajear a mis héroes, incluido Steven Spielberg", asegura.

El director, fan confeso tanto de Transformers como del cine de los 80, no dudó en señalar a Spielberg como una gran fuente de inspiración para su trabajo, en concreto la película de E.T., que, según aseguró durante una entrevista concedida a Europa Press en la presentación del filme en Berlín, guarda ciertos paralelismos con la historia de Bumblebee.

"Steven Spielberg es un titán del cine, es uno de mis héroes. Hizo películas icónicas cuando crecía en los 80, pero la película que me gustó más que ninguna otra fue ET. Fue la primera película que me conmovió hasta hacerme llorar", confesó.

"Me hizo entender que las películas tienen ese increíble poder de generar empatía en nosotros, y de algún modo me inspiró para ser cineasta. Bumblebee es un tributo a esas películas que significaron tanto para mí, incluyendo las de Steven Spielberg", añadió.

La trama de Bumblebee se sitúa varias décadas antes de la primera entrega de la franquicia dirigida por Bay, algo que Knight ha sabido manejar a la perfección a la hora de contar la historia del querido robot amarillo. "Como se sitúa 20 años antes hemos tenido algo de cancha a la hora de los diseños y parte de la historia", explicó.

"Quería estar seguro que la historia que estoy contando sea completa en sí misma. La gente puede venir a ver la película sin saber nada acerca de Transformers, sentarse, disfrutarla y pasar un buen rato", apuntó el director que también quiso subrayar que "para los fans de los Transformers", entre los que se incluye sin duarlo, el filme posee " muchas capas" y lecturas que conectan "tanto con películas de Michael Bay como con las series de animación y las películas de los 80".

LOS TRANSFORMERS MÁS HUMANOS

La historia presenta nuevos protagonistas para acompañar a Bumblebee en su llegada a la Tierra. El film se centra en en una adolescente, Charlie, interpretada por la actriz Hailee Steinfeld, una inadaptada joven que en un golpe de suerte cruzará su camino con un Beetle amarillo que resultará ser un desmemoriado Bumblebee.

"Cuando conocemos a Charlie y Bumblebee cada uno trae sus propias experiencias" explicó Knight sobre los protagonistas de la cinta. "Y sólo porque se encuentran el uno al otro, se quieren y se curan que son capaces de completarse".

"La película trata sobre el amor y la empatía, sobre las relaciones. Es una carta de amor a cómo las relaciones pueden cambiar completamente tu trayectoria vital. Eso es lo que el amor y las relaciones pueden hacer, y es el aspecto final que define al ser humano", sentenció el director.

Precisamente la llegada del robot alienígena dará a Charlie la oportunidad de volver a sentir ese sentimiento de apego del que sus desgracias personales la habían privado. Pero cuidar del maltrecho Bumblebee darle cobijo no será tarea fácil.

Así lo reconoce la actriz que recuerda que "hubo muchos obstáculos" y retos que superar durante el rodaje del filme. "Hay muchas escenas de saltar y correr y trepar. La preparación física que el personaje demandaba fue un desafío", añadió.

Un gran esfuerzo que, asegura, mereció la pena, ya que Steinfeld, de 22 años de edad, también es una gran fan de las películas de Transformers. "Recuerdo ver las películas cuando tuve ocasión y que me encantaban. Mi hermano mayor es conductor y mecánico y él está más metido que yo en éste tipo de cine. Cuando conseguí el papel no podía esperar para contárselo. Le va a encantar", recordó la actriz .

JOHN CENA, EL TIPO DURO

Frente a la humanidad de la joven Charlie hacia el recién llegado aparecer John Cena, que interpreta al agente Burns, un militar veterano que ya ha tenido malas experiencias con los Transformers. "El director me explicó que intentase ser un auténtico 'malote'. Y eso es todo lo que necesité", explicó el ex luchador que en todo caso quiere subrayar la gran lección que manda la película: un mensaje muy necesario en éstos días, el de no odiar al que es diferente sólo por el hecho de serlo.

"Pienso que, en cualquier momento, que una película pueda mandar un mensaje de inclusión es malditamente bueno", apuntó Cena que pone el valor la "trama secundaria" de Bumblebee que esta protagonizada por "humanos y seres de otros mundos, que son incomprendidos". "La película maneja eso bastante bien", añadió el actor, que por primera vez participa en una gran franquicia de Hollywood.