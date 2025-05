Tristán Ulloa ('La viuda negra'): "Intentar entender a un asesino no supone estar a favor de lo que ha hecho"

- Protagoniza junto a Ivana Vaquero y Carmen Machi la película de Netflix basada en el caso real de "la viuda negra de Patraix"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 30 de mayo Netflix estrena 'La viuda negra', película que recrea el asesinato de Antonio Navarro orquestado por su esposa, María Jesús Moreno. Un mediático crimen que conmocionó a España en el verano de 2017 y que supone ahora la nueva apuesta de la plataforma por el 'true crime' nacional tras éxitos como 'El cuerpo en llamas' o 'El caso Asunta'. Precisamente en esta última serie también participó Tristán Ulloa, que defiende que relatar un caso real como el de "la viuda negra de Patraix" desde el punto de vista de los criminales busca únicamente "intentar entender esas mentes" y no supone ni ensalzar sus actos ni, por supuesto, un menosprecio a las víctimas.

"Creo que la libertad creativa tiene que estar por encima de muchas cosas. Estamos en un tiempo en el que se ponen muchas cortapisas a artistas que se atreven con determinados temas o con determinados géneros y, no quiero ponerme petulante, pero sí es verdad que una función del arte y de la cultura es intentar ver las cosas y preguntarse las cosas y cuestionarlas", reflexiona el actor en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, Ulloa asegura que "un cosa es recrearse" en el crimen "de una forma gratuita y pornográfica, algo que en 'La viuda negra' creo que no hacemos en ningún momento", y otra muy distinta es "intentar entender a un criminal, a un asesino o a un terrorista".

Así, tras una primera parte que relata el arranque de la investigación, con Carmen Machi encarnando a la veterana inspectora al frente del equipo de Homicidios encargado del caso, el resto de la película dirigida por Carlos Sedes ('El caso asunta', 'El verano que vivimos') el resto del filme se centra en la figura de los criminales antes y después del brutal asesinato. "Entrevistar a un terrorista no significa estar a favor de lo que ha hecho. Creo que hay un trabajo que consiste en intentar entender esas mentes", insiste Ulloa.

QUINTERO, CAPOTE, LOS COEN O 'MINDHUNTER'

El intérprete, que en 'La viuda negra' da vida a Salva, el compañero de trabajo que es manipulado por Maje, la protagonista interpretada por Ivana Vaquero, pone como ejemplo la serie 'Mindhunter', destacando que su objetivo no era hacer "un ejercicio de empatía" con los criminales, sino "hacer un estudio" y analizar "qué patrones obedecen a que una persona pueda llegar a eso". El cinco veces nominado al Goya recuerda también trabajos de otros creadores como Truman Capote y su libro 'A sangre fría' o varias películas de los hermanos Coen que, además de estar basadas en casos reales, también se centraban en la figura de los criminales y "nadie se las cuestiona".

"Hay que ver si el criminal se está lucrando o no, porque ahí sí que hay un límite importante. Pero, como dice Tristán, si es un estudio es interesante para comprender también la mente humana", señala Baquero. En este mismo punto incide Ramón Campos, productor y guionista del filme que afirma con rotundidad que "darle voz a un criminal es necesario". "Yo estoy de acuerdo con las entrevistas a criminales, creo que forman parte de la sociedad. Jesús Quintero lo hacía hace años y nadie se echaba las manos en la cabeza", recuerda.

"Es que la víctima es víctima, no ha hecho nada. La víctima no es noticia. La noticia son los criminales. Entonces lo que intentamos es analizar a los criminales para intentar entendernos como sociedad", expone el productor y guionista de títulos como 'El caso Asunta',' 'Cómo cazar a un monstruo', 'El caso Alcàsser' o 'Fariña' que asegura que con 'La viuda negra' querían explorar por qué alguien elige el crimen antes que el divorcio.

Y desde su ya dilatada experiencia abordando el 'true crime', Campos señala que el problema no está en poner el foco en los asesinos, sino en no traspasar ciertas líneas rojas o límites que garanticen una buena 'praxis'. "Hablar siempre con la familia de las víctimas" o al menos "informar" de que el proyecto está en marcha, que los asesinos "no se enriquezcan" con la recreación de su historia y que, además, no "den solo su versión" sin contrastar porque "son los criminales y su relato va estar tergiversado" son algunas de esas líneas rojas que menciona el productor a la hora de abordar casos reales.

"NO ENTREMOS EN LA CENSURA"

Y en este punto, en relación a 'El odio', el libro de Luisgé Martín en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos ocurrido en 2011 y cuya publicación finalmente se paralizó, el productor y guionista señala que "se hicieron muchas cosas fatal".

"Yo no he leído el libro, no he tenido la oportunidad de leerlo porque se paralizó y no estoy de acuerdo con que se paralice la publicación de un libro. Con todo lo mal que se hizo, no creo que debe paralizarse, no creo tampoco que los libreros deberían hacer un boicot. La sociedad es suficientemente madura para leer un libro, decidir si está bien o mal... y que luego que se tomen las medidas judiciales que se tengan que tomar, pero no entremos en la censura", expone Campos que insiste en que "se hicieron cosas fatal" pero que las medidas que se tomaron para evitar que 'El odio' viera la luz "son erróneas" y denuncia que la editorial "tomó una decisión cobarde".

"Al final tiene que haber una cuestión de respeto, de no morbo, de intentar contar algo", apunta el director Carlos Sedes que asegura que el género del 'true crime' es cada vez más maduro ya que "aprovecha los hechos reales para, no simplemente contar un hecho, sino darle una implicación social". Así, con su relato de los criminales, 'La viuda negra' pone el foco en aspectos tan importantes como "la salud mental" o cómo "la educación". "Creo que es algo bueno que hablemos de nuestros fallos como sociedad y poder contarlos. Si no, ¿Cómo vamos a aprender?", reflexiona el cineasta.

"El gran enganche que tienen los 'true crime', y hablo como espectadora, creo que tiene que ver con que vemos cómo gente que realmente es normal y corriente puede llegar a eso", apunta Carmen Machi, que da vida a la investigadora encargada del caso que asegura que para "dar realidad y verosimilitud" a este tipo de personajes "tienes que ser muy honesto y ser muy respetuoso".