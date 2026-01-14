Bajo Ulloa dirige 'El Mal', que aborda la dualidad del 'true crime': "Conocer los casos puede ser esclarecedor"

1042513.1.260.149.20260114153450 Archivo - La trama de 'El Mal' arranca cuando una ambiciosa periodista, Elvira, es contactada por un inquietante personaje, Martín. Este le propone alcanzar el éxito definitivo escribiendo un libro sobre su 'talento'. - LA PORTERÍA DE JORGE JUAN - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Juanma Bajo Ulloa estrena este viernes 'El Mal', una película que aborda la relación entre una escritora (Belén Fabra) y una asesina en serie (Natalia Tena) que propone a la autora alcanzar el éxito al contar su historia basada en su 'talento'. Una trama que recuerda a la polémica originada en torno a 'El Odio', el libro de Luisgé Martín que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos.

"Conocer la información creo que puede ser esclarecedor. Yo creo que los responsables no deben lucrarse ni estar en un lugar luminoso. Pero creo que el libro ('El Odio') debería estar al alcance de aquel que desee conocer cómo es el alma de una persona oscura", asegura el realizador en una entrevista con Europa Press.

Juanma Bajo Ulloa considera que se debe "confiar" en el lector porque "no se hace alguien asesino" por leer o ver una película. "Conocer el alma humana, aunque sea terrible, es una decisión de cada lector o espectador. Yo siempre he sido partidario de eso. Hay que contar la historia, no censurar y confiar en la voluntad, madurez y criterio del espectador. Somos adultos", ha subrayado.

Al ser preguntado por la postura de las víctimas que exigen no contar sus casos, el realizador afirma que el sufrimiento de esas personas "va a estar ahí, nadie se lo va a quitar" y entiende que tendrán un "plus" de sufrimiento si no se respeta su deseo. Sin embargo, insiste en que la cuestión debe situarse en el "beneficio" que obtengan los responsables.

"Una cosa es ver cómo alguien saca un beneficio de eso, ya sea de popularidad o económicamente, o que simplemente exponga lo que tiene dentro. A mí me parece interesante saber qué mueve a la gente a hacer las cosas", expone. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una reforma de la Ley del derecho al Honor para regular que las víctimas puedan denunciar la participación de un condenado en un 'true crime' si daña a su honor, y no solo porque éste vaya a lucrarse o ganar notoriedad.

En 'El Mal', Juanma Bajo Ulloa plantea el dilema de si toda historia merece ser contada, incluso frente al rechazo de algunos, como también se muestra en la cinta. "Este sistema o régimen ha convertido a la sociedad en niños y los tutela. Nos dice lo que está bien o lo que está mal", ha criticado.

Por último, el cineasta explica que la historia de 'El Mal' surge porque cree en la "dualidad" de las personas y considera que "el ser humano es luz, pero puede caer en la sombra a través de sus decisiones". "Todos aceptamos nuestros logros y esfuerzos, pero muy pocos admiten que sienten envidia, celos, odio o resentimiento. Son emociones que todos tenemos y que cultivamos en la oscuridad. Exponerlas, en cambio, nos hace libres", afirma.

"En todo el universo existe esa tensión entre la luz y la oscuridad, el yin y el yang de la cultura oriental, y eso conecta con la naturaleza humana. Solo cuando uno reconoce su sombra está en condiciones de sanarla, mientras la ocultas, la luz no puede alcanzarla. De eso trata 'El Mal'", apostilla.