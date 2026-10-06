Unión de Actores se adhiere a la huelga general: "Todas llevamos años sufriendo unos precios de la vivienda imposibles"

(Foto de ARCHIVO) Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda
(Foto de ARCHIVO) Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda - ANANDA MANJÓN / EUROPA PRESS
Europa Press Cultura
Publicado: martes, 6 octubre 2026 14:33
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    MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El sindicato Unión de Actores y Actrices ha anunciado este martes que convocará y participará de manera activa en la huelga general de 24 horas para este otoño para reivindicar salarios dignos y el acceso a una vivienda digna.

   "Todas las personas trabajadoras llevamos años sufriendo unos precios de la vivienda imposibles, unos precios que no paran de subir y unos salarios insuficientes. Los actores y actrices sumamos a todo ello nuestra intermitencia", ha asegurado el sindicato en un comunicado.

    Así, los actores y actrices recogen el testigo de "un movimiento histórico en defensa de la vivienda" que estalló con el desahucio de Maricarmen.

   "Las ciudades donde se concentran rodajes y teatros cada vez más caras, nuestra dificultad para acceder a alquileres por no tener contrato indefinido o las giras que no pueden ya competir con la turistificación", han añadido.

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