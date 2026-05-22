Urtasun reivindica la presencia del cine español en Cannes: "Mucho más importante que una final de la Champions"

Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente y Javier Ambrossi en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. - JULIE EDWARDS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado el valor del cine español coincidiendo con la presencia de las películas de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis en la sección oficial el Festival de Cannes y lo ha comparado con la repercusión mediática cuando un equipo de fútbol español llega a la final de la Champions League.

"A veces no le damos la importancia suficiente a este tipo de cosas, cuando un equipo español llega a la final de la Champions llena los periódicos y tres películas en competición oficial en Cannes es mucho más importante que eso", ha argumentado el titular de Cultura en una entrevista en TVE recogida por Europa Press para quien "debería dársele muchísimo valor".

El ministro ha puesto en valor las palabras de los Javis en la presentación de su película 'La bola negra' en el festival francés al reivindicar "un país que defiende su memoria democrática, una sociedad abierta y plural donde los derechos LGTBI están plenamente garantizados y donde se debe seguir luchando para pelearlo". "Me llena profundamente de orgullo", ha añadido.

Asimismo ha hecho hincapié en el reconocimiento internacional del cine español que ha calificado de "absolutamente maravilloso; un momento muy dulce", y ha aprovechado para recordar las iniciativas de su departamento para "acompañar el despliegue" del sector como el programa Cine Senior renovado esta semana con el objetivo de que el público "siga llenando las salas y siga viendo cine español". "Es un momento extraordinario que estamos logrando acompañar", ha concluido Urtasun.