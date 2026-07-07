'Vaiana' llega a los cines en acción real, con 'Las corrientes' y 'La copia perfecta' también en cartelera

Fotograma del remake de Vaiana, con un desternillante Dwayne Johnson - DISNEY

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cartelera de esta semana llega encabezada por Vaiana, que devuelve a la intrépida navegante de Disney a la gran pantalla con una nueva aventura ambientada en los mares de Oceanía, y por 'Las corrientes, el nuevo largometraje de la directora argentina Milagros Mumenthaler', un drama intimista que sigue a una diseñadora de moda cuya vida da un giro tras un impulso inesperado y que profundiza en cuestiones como la identidad, la memoria y el trauma. Ambas películas adelantan sus estrenos a este miércoles, 8 de julio.

Completan los estrenos 'Haciendo amigos', una comedia familiar sobre la importancia de la amistad; 'La copia perfecta', que explora las complejidades de las relaciones humanas; y 'Tal vez', un drama romántico que reflexiona sobre las decisiones que marcan el rumbo de la vida.

Disney sigue transformando sus películas de animación en 'remakes' de acción real y, después del éxito de 'Lilo & Stitch', le toca el turno a 'Vaiana'. Tras el fenómeno de la cinta animada original de 2016, esta ambiciosa superproducción traslada a la gran pantalla de carne y hueso la mitología polinesia. Dirigido por Thomas Kail, el largometraje cuenta con el regreso de Dwayne Johnson en la piel del carismático semidiós Maui y el debut de la joven Catherine Laga'aia como la intrépida navegante de Motunui-a.

'Las corrientes', el tercer largometraje de la cineasta argentino- Milagros Mumenthaler, es un drama psicológico que se sumerge en las turbias profundidades del trauma a través de Lina, una diseñadora de moda que, tras sobrevivir a un confuso intento de suicidio en el extranjero, desarrolla una fobia paralizante al agua. Coprotagonizada por Esteban Bigliardi, la cinta apuesta por una atmósfera íntima, magnética y cargada de misterio psicológico.

Antonio Resines y Quim Gutiérrez protagonizan 'Haciendo amigos', una comedia dirigida por David Marqués en la que una pareja de atracadores de poca monta, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruza con una monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al que están esperando.

Este viernes llegará también a los cines 'La copia perfecta', Jean-Paul Salomé, en la que un refugiado polaco, es conocido en el submundo como el 'Cézanne de la falsificación'. Durante quince años, mantiene una doble vida impecable: mientras su familia hace vida normal en casa, él fabrica en un cobertizo artesanal billetes de una precisión tal que logran burlar los controles del Banco de Francia. Esta maestría lo convierte en la obsesión del comisario Mattei, iniciando una cacería humana que, para ambos, dejará de ser una cuestión de ley para convertirse en un duelo personal.

'TAL VEZ' Y 'A 500 MILLAS'

Adriana Ugarte, Tania Santana, Antonia San Juan y Salva Reina protagoniza 'Tal vez', la cinta dirigida por Arima León, que esconde un viaje entre la memoria y el deseo que reimagina la que pudo ser la historia real entre la legendaria trapecista Pinito del Oro y la poeta Natalia Sosa.

Morgan Matthews dirige 'A 500 millas de casa', una historia que explora los vínculos familiares, las segundas oportunidades y el poder de reencontrarse con las propias raíces. A través de un viaje cargado de emociones, sus protagonistas descubrirán que, a veces, la distancia más difícil de recorrer no se mide en kilómetros, sino en los sentimientos que han permanecido sin resolver.

'Marielle lo sabe todo', de Frédéric Hambalek, llega a la gran pantalla con una original propuesta que combina humor, drama y un toque de misterio. La historia sigue a una protagonista cuya aparente capacidad para conocer los secretos de quienes la rodean pondrá a prueba las relaciones con su familia y su entorno, dando lugar a situaciones tan divertidas como reveladoras. Una película que invita a reflexionar sobre la confianza, la verdad y las consecuencias de saber más de lo que uno quisiera.

La cartelera incluye también el estreno de 'Un taxi en Tokio', la película de Yôji Yamada ambientada en la capital japonesa que sigue el encuentro entre una taxista y una joven pasajera durante un trayecto nocturno que cambiará la vida de ambas. A medida que avanza el viaje, la película explora temas como la soledad, la maternidad y la posibilidad de encontrar consuelo en las conexiones más inesperadas.

Y, en 'Winnipeg, el arco de la esperanza' se revive uno de los episodios más conmovedores de la historia del siglo XX, poniendo el foco en la travesía del barco que llevó a cientos de refugiados españoles rumbo a Chile tras la Guerra Civil. A través de testimonios, recreaciones y contexto histórico, la película rinde homenaje a quienes encontraron una nueva oportunidad al otro lado del océano y al esfuerzo solidario que hizo posible aquel viaje, convertido en un símbolo de esperanza y humanidad.