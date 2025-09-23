'La voz de Hind Rajab' emociona y sobrecoge a San Sebastián en su primera proyección

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

La película 'La voz de Hind Rajab', dirigida por Kaouther Ben Hania, ha tenido su presentación este martes en el Festival de San Sebastián en la primera de las cinco proyecciones previstas. Un pase de prensa al que han acudido en su mayoría periodistas y personas acreditadas que han salido del Teatro Principal emocionados y sobrecogidos por los 89 minutos que dura la cinta.

La película, que emplea el audio real de todas las llamadas de la niña Hind Rajab, arranca contando que el barrio Tel Al Hawa, de Gaza, fue objeto de una orden de evacuación por parte del ejército israelí el 29 de enero de 2024. Durante la película, se mezcla la ficción con los vídeos reales de los voluntarios que grabaron para subir a las redes sociales, con el objetivo de presionar a Israel.

En las imágenes reales, se ve a los voluntarios cómo intentan hablar con la niña por un teléfono fijo y con la madre por un teléfono móvil. Incluso hacen posible que la madre hable con su hija en una conversación en la que la madre manifiesta su amor por la menor. Durante las conversaciones, tanto los voluntarios como la madre le piden que sea fuerte como una "guerrera" o como una "leona".

Durante las horas que estuvieron esperando a que se diese luz verde a la misión de rescate, los voluntarios centran sus esfuerzos en no perder la conexión con Hind Rajab, a quien le piden que les explique cómo está, con quién y qué ha pasado.

Hind Rajab suplica en repetidas ocasiones que vayan a buscarla, que está sola y que tiene miedo a la oscuridad. La menor explica que está escondida en un vehículo en el que iba con sus tios y sus cuatro primos, todos ellos fallecidos, si bien al principio asegura que están "dormidos". Además, avisa de que se escuchan disparos, de que el tanque se acerca al coche y repite una y otra vez que la saquen de ahí.

"Venid a buscarme. Tengo mucho miedo", afirma Hind Rajab varias veces. Los voluntarios intentan acompañar desde el teléfono a la niña preguntándole a qué colegio va o cuál es su color favorito. Durante las llamadas, la voluntaria, de nombre Rana (interpretada por Saja Kilani), le pide rezar el Corán juntas.

Mientras esto ocurre, uno de los voluntarios trata de acelerar la misión y llama al Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, quien a su vez debía hablar con el COGAT, organismo del Ministerio de Defensa israelí, para permitir una ruta segura para rescatar a la niña, que se llega a quejar de un dolor en el ojo e incluso afirma que se está muriendo.

HIND RAJAB Y SU DESEO DE VOLVER A LA PLAYA

Después de 12 días, el ejercito israelí abandonó la zona y permitió rescatar a los heridos y fallecidos. Fue en ese momento, cuando se encontró fallecida a Hind entre los cuerpos de sus primos y tíos en un vehículo con 355 balas a su alrededor. La ambulancia que finalmente consiguió ir al rescate de la niña fue descubierta a 50 metros de distancia, con los dos conductores también muertos.

En la película aparece la madre de Hind Rajab, que ha dado el consentimiento para hacer esta película, recordando que su hija amaba el mar y que tenía ganas de que se acabase la guerra para "volver a la playa a jugar con la arena".