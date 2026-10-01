Woody Allen recuerda en Madrid que no es un "director político" y carga contra el fascismo, también en forma de censura

El director Woody Allen posa en el photocall durante la presentación del rodaje de su nueva película, el cual tendrá lugar en la capital española, a 01 de octubre de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta estadounidense Woody Allen ha recordado a su llegada a Madrid y en varias ocasiones nunca se ha considerado "un cineasta político" aunque sí ha dejado claro que está "vehementemente" en contra de "cualquier forma de fascismo", también en forma de censura.

Allen ha presentado el rodaje de su nueva película en la capital de España, que comenzará el próximo lunes, 5 de septiembre, y se extenderá seis semanas en un acto en los Teatros del Canal acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La película se grabará en más de 30 localizaciones de Madrid y Aranjuez.

"Siempre me preocupa cualquier resurgimiento del fascismo. Siempre. Creo que es algo terrible. Pienso que el mundo atraviesa una fase muy crítica en este momento y estoy siempre vehementemente en contra del aumento del fascismo en cualquiera de sus formas, ya sea en el gobierno -por supuesto-, en el teatro, en la censura, en la literatura o en cualquier otro ámbito. Me preocupa enormemente y estoy totalmente en contra", ha afirmado en una rueda de prensa preguntado por el auge de estos movimientos en Europa.

Sin embargo, ha eludido responder sobre las protestas en Madrid contra el precio de la vivienda y la especulación, al asegurar que es "la persona equivocada" para abordar este asunto. "Nunca he sido un cineasta político y no tengo sabiduría sobre cuestiones sociales o políticas", ha señalado, antes de explicar que su cine se ha centrado siempre en "las relaciones entre personas", así como en cuestiones existenciales y románticas.

"No tengo información sobre lo que está sucediendo. No puedo arrojar luz sobre ello. Además, mi trabajo nunca ha sido político", ha agregado. "Yo ya había estado aquí y Madrid es una ciudad preciosa y elegante. No hay duda", en otra ocasión en la que se le ha preguntado por las protestas en Sol.

Así, ha recalcado que no sabe "nada" de vivienda y ha explicado que él vive "en una casa en Nueva York" y que le encantan las ciudades y no la vida rural. "Salvo que haya algún problema que desconozca, uno vive en una casa y cría a su familia, así es como transcurre la vida", ha remarcado.

MADRID, LA CIUDAD "PERFECTA"

El cineasta ha explicado que Madrid no fue desde el principio la única opción para el rodaje, ya que estaba trabajando en el guion antes de conocer la posibilidad de trasladar la producción a la capital española. Sin embargo, cuando Madrid apareció entre las ciudades posibles, sintió que encajaba "exactamente" con la historia. "Madrid era más que perfecta para la película", ha señalado.

Allen, que ya ha rodado en San Sebastián, Barcelona y otras ciudades europeas, ha destacado que nunca ha trabajado durante un periodo prolongado en Madrid y que buscaba para esta película "una atmósfera fresca".

El director ha definido la capital como una ciudad "preciosa" y "elegante", con "amplios bulevares", calles arboladas y edificios de gran valor arquitectónico. "Sigue siendo como la recordaba, la ciudad perfecta para esta película", ha insistido.

La cinta será una comedia con romance, intriga e infidelidad, "con todos los ingredientes" que, a juicio del cineasta, pueden contribuir a construir una buena historia. Allen tampoco ha querido desvelar por el momento el título. Según ha explicado, prefiere esperar hasta terminar el montaje y entonces decidirlo en función de la confianza que tenga en el resultado.

"Si estás seguro de la película, le pones un título agresivo. Y si estás asustado por lo que has hecho, le pones un título tentativo", ha explicado.

RETIRARSE DESPUÉS DE ESTE PROYECTO

Por otro lado, Allen ha confirmado que mantiene su intención de retirarse del cine después de este proyecto, una posibilidad que ya había planteado anteriormente. "Sí, dije que me iba a retirar, y quiero retirarme", ha reconocido.

El director ha explicado que hacer películas le resulta cada vez más "agotador" y ha lamentado la evolución de la exhibición cinematográfica. "El cine ha pasado a la televisión", ha afirmado, señalando que actualmente una película puede permanecer apenas dos semanas en los cines antes de pasar a televisión.

"Ya no estoy tan entusiasmado con hacer una película", ha admitido, aunque en este caso la historia y la posibilidad de rodar en Madrid fueron suficientes para convencerle. "No podía rechazarlo. Era demasiado emocionante para mí", ha añadido.

"Cuando me hice mayor, me volví cada vez más vago y empecé a hacer mis planos cada vez más largos porque no quería parar, girar la cámara, volver a iluminar y hacer primeros planos de todo el mundo. Si miras mis películas de los últimos 25 años más o menos, ves planos maestros muy largos antes de cortar. Ahora solo quiero rodar, terminar y volver a casa", ha confesado.

Allen también ha asegurado que la ciudad tendrá un papel relevante en la película, como ocurre habitualmente en su cine. "Siempre hago que la ciudad forme parte de la trama de mis películas", ha explicado. En este caso, además, utilizará música local y específicamente vinculada con Madrid y España.

El rodaje contará con un reparto internacional encabezado, entre otros, por la actriz Alexi Wasser, que ha relatado durante la presentación su sorpresa al recibir la propuesta para hacer una prueba para la película. Wasser ha asegurado que no tiene representante y que llegó a pensar que se trataba de una broma cuando recibió el correo electrónico del equipo de casting.

"Me dijeron que había conseguido el papel protagonista y me desmayé otra vez", ha contado la actriz, que se ha declarado admiradora de Allen y ha asegurado que considera estar trabajando con él una suerte de "escuela de cine" después de haber aprendido viendo sus películas. Junto a ella estará el actor español Peter Vives.

La película se rodará, a partir del próximo lunes 5 de octubre, en más de 30 localizaciones entre Madrid y Aranjuez, según ha avanzado el productor de Wanda Visión, Miguel Morales, y tendrá una duración de seis semanas. En ella, participarán más de 50 actores españoles, como Jordi Mollà, entre otros.