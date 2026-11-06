Woody Allen rueda escenas de su película 51 en el Real Jardín Botánico de Madrid

Woody Allen en el Real Jardín Botánico de Madrid. - RJB

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Woody Allen ha rodado escenas de su película número 51 en la Escuela 2 del Real Jardín Botánico de Madrid. Aunque no ha trascendido mucho de su nuevo proyecto cinematográfico, la escena enlazará con la anunciada trama de la película "una historia que se desarrolla en una atmósfera diplomática y de negocios, en torno a relaciones sentimentales, enredos, infidelidades y engaños que tratan de ocultarse".

La producción, que se está filmando en Madrid y Aranjuez, cuenta con con la participación de actores como Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro, además de las intervenciones de Jordi Mollà y Paloma Bloyd. Según ha trascendido, "por contrato, deberá figurar la palabra Madrid" en los créditos finales de la cinta.

El rodaje ha supuesto un hito histórico para el jardín madrileño y es la primera vez que el director filma en un botánico. Como ha señalado la institución, "en las 50 anteriores cintas nunca lo había hecho".

A lo largo de su carrera cinematográfica, Allen ha convertido "parques y jardines públicos de las grandes capitales del mundo en escenarios emblemáticos de sus películas, utilizándolos habitualmente como telón de fondo para los paseos existenciales, románticos o neuróticos de sus personajes". Entre estos espacios figuran los jardines de Giverny, del Museo Rodin o Versalles en 'Midnight in Paris', los jardines de Villa Eilenroc en la Costa Azul para "Magic in the Moonlight", o el Palacio de Aiete en Donostia en 'Rifkin's Festival'.

El director, acompañado por su productora ejecutiva de cabecera, Erika Aronson, fue recibido en el Jardín Botánico por la directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín, quien le acompañó al lugar del rodaje. Durante el rodaje, el director transmitió "tranquilidad y serenidad algo que agradece la pareja que protagoniza la otoñal escena", en la que participaron actores como Jakob Oftebro y Alexi Wasser, a quienes "el director ha dado algunas indicaciones".

La presencia del cineasta en el jardín madrileño pasó desapercibida para muchos visitantes, ya que "a pesar de tantos acompañantes y troupe, apenas ha llamado la atención". Su imagen, "asociada a una imagen frágil, nerviosa, insegura, que no llega al metro setenta de estatura, de constitución delgada y pequeña, bajo un sombrero que se sujeta continuamente", resultó discreta durante su presencia en el espacio verde.

El Real Jardín Botánico se suma así a otras localizaciones madrileñas utilizadas en la producción, que ha incluido la Plaza de Oriente, barrios como Malasaña y Justicia, el Corral de la Morería, el Paseo del Prado, la Cuesta de Moyano y el Parque de El Retiro. Sin embargo, "entre esa extensa lista no figura el Real Jardín Botánico" en los registros públicos conocidos hasta el momento de esta grabación.

La filmación en el jardín madrileño representa un reconocimiento a los espacios verdes españoles como escenarios cinematográficos de calidad. El Real Jardín Botánico ha expresado su satisfacciónpor "formar parte de la filmografía de un director que se debate entre la dicotomía y la división radical de los que lo valoran un genio cinematográfico e intelectual, y quienes lo rechazan por su vida personal".