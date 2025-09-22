Zinemaldia.- El actor Idan Weiss se fija en los "tics" de Nadal para representar a Kafka y su sentimiento "neurótico"

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano

El actor alemán Idan Weiss ha admitido este lunes que se ha inspirado en el tenista Rafa Nadal para protagonizar la película 'Franz', una cinta que compite por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y que se adentra en la vida del escritor de 'La metamorfosis' y 'El proceso', Franz Kafka, desde su nacimiento en Praga en 1883, hasta su muerte de tuberculosis a los 40 años en Kierling (Austria) - , en 1924.

"Para mí, Nadal fue una inspiración para conseguir todos esos tics y ese sentimiento neurótico de Kafka", ha admitido el actor en rueda de prensa. Weiss siguió el consejo de la directora Agnieszka Holland, quien se ha confesado "fan" del tenista español. "Me encanta verle jugar, tiene muchos tics pero es lo que le hace especial", ha indicado la cineasta.

Weiss ha asegurado que representar a Kafka ha sido todo un "desafío", especialmente para crear el silencio interno del escritor, a quien ha buscado a través de "libros, adaptaciones e interpretaciones" e incluso trasladándose a una época "oscura" en su propia vida.

"He tenido medio año para prepararlo. Volví a mi vida pasada donde tuve depresión, intenté entrar en estos momentos tan oscuros y me encerré durante dos meses en mi piso para tener una energía más oscura", ha detallado.

Por su parte, la cineasta ha ensalzado el trabajo de Weiss y su aspecto "exactamente igual" al del escritor, una de sus mayores preocupaciones. "Kafka es diferente a otros autores famosos porque el imaginario suyo es muy fuerte, sobre todo en Praga. Todo el mundo sabe el aspecto que tenía Kafka", ha señalado.

Tras dar luz verde al aspecto del actor, Holland se dió cuenta que Weiss tenía el alma "exactamente" igual que el escritor. "Quizá no tenía que haber trabajado tanto", ha bromeado la realizadora, que ha recordado que la primera vez que descubrió a Kafka fue a los 14 años. "En Checoslovaquia, Kafka no estuvo presente hasta la II Guerra Mundial. Fue considerado un escritor burgués y degenerado", ha lamentado.

La cineasta ha reflexionado sobre la biografía de Kafka y cree que se puede ver que era una persona "neuroatípica". "Creo que en él residía algo que hoy en día llamamos estar en el espectro y tener asperger o autismo", ha indicado.

Por último, ha lamentado que la gente joven no lea a Kafka, pero cree que su "marca, su personaje y su manera de ser diferente" es muy atractivo para ellos. "La película la hemos presentado a pequeños grupos de gente joven, que no tenían conocimiento de él, y tuvieron una conexión inmediata", ha remarcado.