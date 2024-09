Zinemaldia.- François Ozon finaliza el verano con 'Cuando cae el otoño': "Quería grabar a mujeres bellas con arrugas"

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta francés François Ozon ha dado por finalizado el verano en San Sebastián, donde ha presentado este domingo su nueva película, 'Cuando cae el otoño', candidata a la Concha de Oro, en la que ha otorgado los dos principales papeles protagonistas a dos mujeres experimentadas: Hélene Vincent y Josiane Balasko.

"En esta película he querido filmar a mujeres de cierta edad, que asumen sus años y quería filmar sus arrugas y su realidad. Porque creo que las mujeres de cierta edad en muchas ocasiones están invisibilizadas", ha asegurado en rueda de prensa.

Al respecto, ambas actrices han reconocido que es "poco habitual" que lleguen papeles tan complejos cuando "se deja de ser joven". En el caso de Vincent, la actriz confiesa que el proyecto le "entusiasmó" desde el principio y a día de hoy sigue estando emocionada con el trabajo realizado.

"A veces parece que cuando ya tienes una edad no tienes nada que contar, pero Ozon hace historias para mujeres jóvenes y mayores. Siempre abre vías y caminos para nosotras. Este papel ha sido un regalo", ha comentado.

Por su parte, Balasko ha confesado que admira la obra del realizador francés y cuando esté le comunicó que tenía un papel para ella no lo dudó. "Le dije adelante, me gusta que asume riesgos y no lo dudé", ha precisado.

Por último, el cineasta ha explicado que su película aborda las relaciones "tóxicas" de familia, en especial las de las madres y sus hijos, encarnados por Hélène Vincent y Josiane Balasko. "A mi lo que me interesaba era mostrar que cuenta más la familia que se va creando en lugar de los vínculos de sangre", ha detallado.