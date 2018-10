Isaki Lacuesta: "Esta es una película hecha desde el amor y el cariño"

Actualizado 29/09/2018 23:28:31 CET

SAN SEBASTIÁN, 29 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

El director Isaki Lacuesta, ganador de la Concha de Oro en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián por 'Entre dos aguas', ha asegurado que su trabajo premiado es "una película hecha desde el amor y el cariño".

En un encuentro con la prensa tras recibir el galardón, Lacuesta ha reconocido que todo el equipo ha sido una "macedonia de lágrimas" cuando se han enterado que recibirían el premio. Y ha contado una anécdota con el presidente del jurado de este año, Alexander Payne.

"Ha sido uno de mis grandes momentos de la noche. Un señor me ha venido por la espalda, me ha dicho en castellano que se llamaba Alejandro y me ha asegurado que mi película era una obra maestra. He caído en la cuenta y le he dicho 'pero si tú eres Alexander Payne'. Que un señor con tantos Oscar te diga esto es un subidón", ha relatado.

Sobre los motivos que han podido llevar a un jurado internacional a premiar a una película sobre personas que viven en San Fernando (Cádiz), ha destacado que es el resultado de "ser todos muy parecidos". "La gente de Ohio o de San Fernando o Girona no somos tan distintos al final, nos parecemos mucho", ha comentado entre risas.

Preguntado sobre si hará otra continuación con sus protagonistas Isra y Cheíto, ha reconocido que "medio cerebro dice que haga otras cosas, huir". "Pero quiero hablar de cosas bonitas y que me gusten, como San Fernando. Me ofrecieron hacer una película sobre Fraga, pero no quiero estar cinco años de mi vida pensando en Fraga, sino en cosas bonitas", ha concluido.