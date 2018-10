Ryan Gosling emula a Armstrong en la Luna y rechaza las críticas de Trump: "La película habla por sí sola"

Actualizado 24/09/2018 17:37:21 CET

Claire Foy, sobre la desigualdad de salarios en el cine: "Ahora sí podemos profundizar más en aspectos laborales que antes no"

SAN SEBASTIÁN, 24 (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco)

El actor Ryan Gosling ha presentado la película 'First man', que protagoniza junto a Claire Foy y que se presenta a la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, zanjando la polémica suscitada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que criticaba a la cinta al no reflejar el momento en que el hombre clavó la bandera estadounidense en la Luna.

"El debate acerca de esta cuestión es casi solo acerca de esas personas que no han visto la película, por eso estoy emocionado de que se haya estrenado: habla por sí sola", ha explicado al ser preguntado en rueda de prensa el actor. Posteriormente, en encuentro con prensa, Gosling ha reiterado esta postura, invitando a los que critican "a que la vean".

Su compañera en el reparto, Foy, se ha mostrado en la misma línea al reiterar que es necesario verla, porque "la bandera sí está presente" en la cinta. "Yo la he visto dos veces y no sale en la Luna, pero sí en otras escenas de manera clara", ha afirmado.

Preguntado sobre su opinión respecto a los viajes a la Luna, Gosling ha reconocido que es "muy caro", si bien no ha entrado en si el coste tanto económico como humano a lo largo de muchos años ha valido la pena. "Eso no me corresponde valorarlo a mi, si le preguntas a familiares de fallecidos seguramente digan que no", ha aseverado.

Tanto Gosling como Foy han sido cuestionados por las teorías que hablan de que el hombre podría no haber llegado a la Luna y fuera un montaje. "Creo que las evidencias de que fuimos a la Luna están ahí y hay gran cantidad de situaciones que lo demuestran", ha apuntado Gosling.

"Mi tatarabuelo creía esa teoría, pero no tiene sentido con tantos y tantos vuelos por el espacio", ha defendido Foy. La actriz británica también ha lamentado la "carrera" de la actual sociedad por "tener más y más" y lo ha comparado con "el juego político" de la carrera espacial por querer llegar primero. "Igual habría que pensar que no es momento de conquistar, sino de dar más cosas", ha añadido.

En 'First man' se recrean los años anteriores y el posterior vuelo encabezado por Neil Armstorng que llevó por primera vez al hombre a la Luna. "Cuando me enseñaron esta historia, me sorprendió conocer lo que tuvieron que atravesar Neil y su mujer Janet", ha aseverado el actor canadiense.

"Solo tenía en mente las imágenes más famosas de los dos sonriendo para las cámaras y no tenia ni idea de la profundidad de dolor que pasaron y lo que sacrificaron", ha explicado Gosling, quien ha aludido en especial a la perdida de ambos de una hija años antes por un cáncer.

EL SUEÑO AMERICANO

Tampoco ha entrado a valorar si se trate de una película en la que el 'sueño americano' de esa época pueda compararse con la época actual. "La película no es un comentario sobre el momento actual: lo más importante para nosotros era centrarnos en Neil y Janet y sus historias merecen el tributo y homenaje que les hacemos", ha señalado.

Su compañera en el reparto, Foy, sí ha entrado a valorar ese 'sueño americano' que refleja la película y que cree no es tan real como muestran las apariencias. "Aunque no soy americana, desde fuera creo que existía una idea de lo que todo el mundo debía ser: casi perfectos, contentos y felices y nadie conocía la depresión", ha explicado la actriz.

De hecho, Foy considera que "mucha gente sigue creyendo o quiere creer en la perfección de algo en vez de la realidad, porque esa realidad les da mucho miedo y es demasiado dura". "La verdad que no tenemos sueño europeo o británico, es algo muy americano", ha bromeado la actriz británica.

Gosling ha continuado defendiendo el homenaje que supone 'First man' para la figura de Armstrong y lo ha comparado con otros trabajos junto a Chazelle, en especial 'La la land'. "La diferencia aquí con esa otra película era que en esta tenías que acertar", ha apuntado.

LA DESIGUALDAD EN LOS SALARIOS

"Es diferente cuando trabajas con personajes de ficción y tienes la libertad de poder crearlos. En este caso, el mayor desafío es que los hijos de Neil iban a ver la película un cierto reflejo de sus padres, y me pareció importante honrar esto", ha defendido.

Por último, Foy ha celebrado como están cambiando las cosas en la industria cinematográfica para las mujeres. La actriz se vio envuelta en una polémica al darse a conocer que su compañero de reparto en 'The Crown' por su compañero Matt Smith, que aparecía en menos escenas.

"Tras estos movimientos feministas no he tenido que negociar ningún salario concreto, pero creo que ahora sí podemos profundizar más en aspectos laborales que antes no. Y levantar la voz. Eso no quiere decir que no se puedan hacer las cosas todavía mejor", ha concluido.