El comité del Liceu acude a Inspecció de Treball por reprogramar funciones por la huelga

Archivo - Fachada del Teatre del Liceu, a 13 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha solicitado la intervención de Inspecció de Treball a raíz de la decisión de la dirección de modificar la programación inicialmente anunciada para el 11 de noviembre, jornada de huelga general, ha informado Col·lectiu Ronda, que representa y asesora a los trabajadores, en un comunicado este miércoles.

El comité critica la decisión de trasladar al 12 de noviembre la representación de la ópera 'I Capuleti e i Montecchi', inicialmente prevista para la jornada anterior, así como la reprogramación de la función escolar de 'Trencanous-jazz', al entender que el propósito es el de neutralizar el impacto económico y la visibilidad de la movilización, y pide que se restituya la programación original.

Asimismo, señala que también se ha modificado el calendario laboral de la plantilla, trasladando al 11 de noviembre los talleres grupales de fisioterapia de la orquesta, "de carácter obligatorio" y que inicialmente estaban previstos para el 24 de noviembre, en lo que entienden una vulneración del derecho a huelga.

El escrito, registrado el 28 de octubre, subraya que la decisión tiene como objetivo evitar la suspensión de las funciones y "neutralizar la capacidad de presión de la plantilla que decida secundar el paro", así como restar fuerza y visibilidad al seguimiento de la huelga, dado que las actividades afectadas serán únicamente de carácter interno, sin repercusión ante el público ni incidencia mediática.

EVENTUAL AFECTACIÓN DE LA MOVILIDAD

Por su parte, el Liceu aseguran de que la reprogramación de la ópera se ha acordado por "motivos preventivos de seguridad", ante las posibles afectaciones en la movilidad y el acceso al teatro derivadas de la huelga general, según ha informado en una nota de prensa.

Sostienen que la ubicación del mismo, en el centro de Barcelona, junto a las eventuales afectaciones en el transporte público y cortes de tráfico podrían dificultar la entrada y salida del público, artistas, trabajadores y el resto de profesionales.

Por este motivo, consideran conveniente trasladar la ópera al día siguiente --manteniendo la validez de las entradas sin realizar trámites adicionales-- y defienden que la decisión se ha adoptado "siempre desde el respeto al derecho a huelga".

Sobre la función escolar de 'Trencanous-jazz', informa que ha sido cancelada por los mismos motivos y que, en coordinación con las escuelas afectadas, los grupos escolares se han reubicado en otras fechas programadas del espectáculo y lamentan las molestias que estas modificaciones hayan podido causar.