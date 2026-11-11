La huelga deja menos afluencia de visitantes a museos y desconcierto entre extranjeros que desconocían el paro

El Museo Reina Sofía cierra temporalmente sus puertas de cara al público con motivo de la huelga general. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre ha condicionado también la actividad turística y cultural de Madrid, con una menor afluencia de visitantes en los principales museos de la capital y una presencia mayoritaria de extranjeros, muchos de los cuales, desconcertados ante el paro, han tenido que cambiar sus planes culturales para el día.

El Museo Reina Sofía ha permanecido cerrado, mientras que el Museo del Prado ha abierto en horario normal y con accesibilidad a todas las grandes obras, aunque ha tenido que cerrar entre 10 y 12 salas del total. El Museo Thyssen ha podido abrir todas las instalaciones y aunque en algunos servicios falta personal, "está todo funcionando".

A las puertas del Museo Reina Sofía se han acumulado esta mañana visitantes sorprendidos al ver el museo cerrado: "En la web decían que habría molestias, pero no que estuviera cerrado. Queríamos entrar pero por la huelga no podemos", ha explicado a Europa Press una turista alemana.

Otros se enteraban en esos mismos momentos de la situación, decepcionados por no poder entrar a las galerías, como Julia y su hija, llegadas desde Venecia (Italia) sin tener conocimiento sobre el paro.

"Creemos que está cerrado por la huelga, pero no hay nadie para informar. No sabíamos nada, hemos oído a algunas personas decirlo", han afirmado ante la pregunta de si conocían el por qué del cierre.

La convocatoria ha sorprendido igualmente a visitantes del Thyssen. Una turista sueca, Filippa, ha reconocido a Europa Press que no sabía nada, y al preguntarle por su significado ha respondido: "Creo que es por los trabajadores", sobre lo que ha opinado que cree que "está bien que se manifiesten".

En el caso de unos turistas franceses, la noticia también llegó una vez ya en la ciudad: "No sabíamos nada. Acabamos de leerlo ahora", han explican al ser preguntados.

Entre los visitantes, el desconocimiento de la huelga ha sido una constante. Alejandro, un turista mexicano que ha acudido al Prado esta mañana, ha relacionado el paro con el problema del acceso a la vivienda y ha manifestado que se trata de una cuestión que trasciende las fronteras españolas.

"Es un tema global. Nosotros somos de México y en México también el tema de la vivienda es un tema crítico", ha comentado, a lo que ha añadido que en su país la gente "no reclama", y que "está bien" que aquí se haga.

Por su parte, otra turista mexicana, Valeria, ha señalado que no esperaba que la convocatoria afectase a la visita al museo, aunque sí que fue andando para evitar problemas con el transporte.

"Pero no creo que afecte al museo, porque todo era más de los maquinistas por lo que he visto. Yo pienso y espero que aquí no debería haber problema", ha recalcado.

JORNADA ESPECIALMENTE "FLOJITA"

La jornada también ha afectado a quienes trabajan por cuenta propia alrededor de los museos. En el Prado, una guía autónoma ha descrito la jornada, en declaraciones a Europa Press, como "especialmente floja" y ha advertido al grupo de turistas con el que estaba -mexicanos e ingleses- de que algunas salas del museo, no las principales, habían tenido que cerrar por la falta de vigilantes, algo que ha corroborado el personal de taquillas del museo.

"Muy mal, el ambiente muy feo, y si quieres mi opinión también te la doy. Horrible. Me parece súper bien que la gente reivindique lo de la vivienda, pero y los ocho años anteriores, ¿qué pasa? Además, yo soy autónoma, si no trabajo hoy, no cobro. También me gustaría que cuando me quiten el trimestre hagan huelga", ha manifestado al preguntarle su opinión sobre el paro.

En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el personal de seguridad también ha percibido menos visitantes de lo habitual, aunque han asegurado que las galerías permanecerían abiertas durante toda la mañana.

"Aquí todo abierto de momento. Bueno, lo que no está abierto son las taquillas de información", ha precisado uno de los trabajadores, que ha señalado a su vez que la mayoría de las personas que se acercan al museo son turistas extranjeros.

Asimismo, en las Galerías de las Colecciones Reales uno de los vigilantes ha asegurado que la diferencia respecto a una jornada habitual es notable.

"Obvio, aquí esto está lleno a tope, a reventar, un día normal. Pasa mucha gente dentro, pero con el tema de la huelga, pues sí, hay menos, bastante menos afluencia", ha explicado el trabajador, que ha señalado también que el público que acude este miércoles al espacio es mayoritariamente extranjero: "¿Turista español? Poquito. Más extranjero: americanos, ingleses, franceses y alemanes".

Fuera de los museos, la actividad reducida también se ha dejado notar en otros servicios turísticos. Un guía de tuk-tuk ha afirmado que ha tenido menos clientes durante la jornada, aunque no ha atribuido toda la diferencia al paro. "Bueno, igual también es por la lluvia", ha declarado.