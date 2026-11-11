La incidencia de la huelga en museos: cierre del Reina Sofía y apertura habitual de Prado y Thyssen

Visitantes en el Museo del Prado, a 11 de noviembre de 2026, día de la huelga general - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre ha afectado de forma desigual a los grandes museos españoles. Mientras que el Reina Sofía permanece cerrado, el Museo del Prado ha abierto "sin problemas" y el Thyssen ha podido abrir todo el museo.

Según han señalado a Europa Press fuentes del Reina Sofía, con motivo de la jornada de huelga convocada para el día de hoy, parte del personal ha decidido ejercer su derecho a secundarla. "Esta circunstancia ha afectado al normal funcionamiento del Museo, haciendo necesario proceder al cierre temporal de sus instalaciones al público", han añadido.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que desde el Museo se respeta plenamente el ejercicio del derecho fundamental de huelga de sus trabajadores y trabajadoras. "Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar a nuestros visitantes y agradecemos su comprensión", añaden.

Mientras, fuentes del Museo del Prado consultadas por Europa Press han indicado que se ha mantenido el horario con normalidad y se ha experimentado algo menos de visitas, que atribuyen también a la lluvia y el tráfico. El seguimiento de la huelga en el turno de mañana ha estado por debajo del 12 por ciento. Los primeros dos visitantes que han accedido al museo a las 10.00 horas han sido una pareja mexicana que celebraba su 17 aniversario de boda.

Mientras, el Museo Thyssen ha podido abrir todas las instalaciones y aunque en algunos servicios falta personal, "está todo funcionando", según han señalado a Europa Press fuentes de la institución.

TEATROS Y MUSICALES

En cuanto a otras actividades culturales, teatros y musicales españoles han reprogramado o cancelado sus funciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas compañías.

Por ejemplo, el Teatro Real decidió cambiar la ópera 'Las bodas de Fígaro' a este lunes 9 de noviembre, aunque el estreno oficial fuera este martes 10 de noviembre. En el caso de 'El Alma al Aire', el musical con canciones de Alejandro Sanz, que tiene lugar en el Teatro Coliseum, la función ha sido cancelada y el público será reubicado en otras sesiones.

'André y Dorine' en el Gran Teatro Pavón, ha sido reprogramada para el jueves, día 12. En el caso de 'Deserto' en Teatro Contemporáneo Condeduque, seguirá adelante aunque se avisará de que la sesión puede "sufrir alteraciones", según han confirmado fuentes del teatro a Europa Press. También sigue programada 'Mantener fuera del alcance de los niños' en el Teatro de la Abadía.

Por su parte, el INAEM ha explicado que las funciones de 'El Rey de la farándula' y 'El caballero de Olmedo', en el Teatro de la Comedia, así como 'Al final de las cosas', en Teatro María Guerrero, podrían verse afectadas "en función del seguimiento de la convocatoria por parte de los trabajadores del INAEM".

En caso de una cancelación total o parcial de la función, el INAEM procedería a la devolución al público del importe de las localidades, han explicado fuentes de la entidad a Europa Press.

Otro caso es el del Teatro del Barrio, que ha decidido en su conjunto adherirse a la huelga independientemente de la decisión de sus trabajadores --que "respetan"--, por lo que mantendrá sus puertas cerradas el miércoles.