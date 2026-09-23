Las 15 Ciudades Patrimonio se reunirán en Alcalá de Henares para poner en valor la riqueza de sus Semanas Santas

El IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio - GRUPO RV EDIPRESS

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alcalá de Henares se convertirá del 23 al 25 de octubre en el punto de encuentro de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con motivo del IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio.

El encuentro, organizado por la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial, contará con la participación de representantes institucionales, hermandades, cofradías y especialistas de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

A lo largo de tres jornadas, la iniciativa profundizará en la dimensión artística e histórica de unas celebraciones cuyos escenarios principales son calles, plazas y templos reconocidos por la UNESCO.

Asimismo, el foro abordará la dimensión humana y espiritual de estas tradiciones, donde la fe, la imaginería, la música y el sentimiento cofrade "se transmiten de generación en generación".

Sobre el propósito de este encuentro para avanzar en la protección y difusión del legado cofrade, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha destacado que el congreso supone "un espacio de encuentro en el que compartir experiencias, fortalecer la colaboración entre ciudades hermanadas por su patrimonio y seguir impulsando la conservación y difusión de nuestras tradiciones".

El programa combinará ponencias, encuentros institucionales, visitas culturales y actos vinculados a la Semana Santa y al patrimonio complutense. Las jornadas estarán conducidas por el periodista Fernando Valmaseda, CEO de RV EDIPRESS, director del espacio 'Miradas Viajeras' y presidente de la Red de Pueblos Gastronómicos de España.

Las personas interesadas en asistir ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial del IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentra disponible toda la información del evento.