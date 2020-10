Aficionados taurinos lamentan el "ninguneo" del Ministerio de Cultura y reclaman "más involucración"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España ha lamentado el "ninguneo" por parte del Ministerio de Cultura y Deporte al sector taurino y ha reclamado "mayor atención e involucración".

Así lo ha manifestado este martes la organización en una carta dirigida al Ministro José Manuel Rodríguez Uribes, tras su entrevista en el diario El Mundo en la que señalaba que no debía "fomentar ni recomendar" ir a los toros.

La Unión de Federaciones Taurinas ha criticado que el ministro, "una vez más vuelve a poner la tauromaquia en el punto de mira". "Concretamente en esta ocasión discriminándola respecto a otras manifestaciones culturales", han apuntado.

La carta, firmada por su presidente, Jorge Fajardo, recuerda que la ley declara la tauromaquia como patrimonio histórico cultural y común de todos los españoles. "Pedimos una rectificación a las declaraciones citadas, así como una mayor atención e involucración en los graves problemas que vive el sector taurino", ha subrayado Fajardo.

No obstante, el ministro de Cultura y Deporte, en declaraciones a Europa Press, recordó este lunes la labor de apoyo de su departamento a la tauromaquia, defendiendo que no es "sospechoso" de desatender al sector, tras las críticas recibidas por sus declaraciones sobre recomendar o no recomendar ir a los toros.

"No soy sospechoso, estoy haciendo un trabajo discreto pero me parece que al tiempo la decisión de ir a los toros es una decisión individual y el ministro no debe aconsejar y desaconsejar. Mi trabajo es de otra índole", señaló Rodríguez Uribes, destacando que "el teatro no despierta polémicas".

El ministro matizó en declaraciones a Europa Press que su intención es la de que "en este contexto de pandemia, con meses por delante de mucha incertidumbre, se evite introducir polémicas de toros sí o toros no". "Y por eso dije que a mí me parecía que no debía recomendar ir, pero tampoco dejar de recomendar: ni una cosa, ni la contraria", indicó.