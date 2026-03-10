Aitana Sánchez-Gijón regresa a 'Malquerida', su obra debut y entona el 'No a la guerra': "Estamos en manos del caos"

El Teatro Español acogerá desde el 13 de marzo al 26 de abril Malquerida, una versión contemporánea de la obra clásica La Malquerida de Jacinto Benavente, dirigida por Natalia Menéndez, responsable también de la adaptación junto a Juan Carlos Rubio. - TEATRO ESPAÑOL

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha reivindicado el "no a la guerra" y ha alertado de que la sociedad vive "en manos del caos y de la ley del más fuerte", una situación que, a su juicio, está conduciendo al mundo "al desastre".

"Cuando no hay un comportamiento civilizado, un encauzamiento de esas pasiones o pulsiones, estamos en manos del caos y de la ley del mas fuerte, que es lo que está sucediendo ahora en el mundo y que nos está llevando al desastre. No a la guerra", ha señalado la actriz en la presentación de 'Malquerida', obra teatral de Jacinto Benavente que acoge desde el 13 de marzo hasta el 26 de abril el Teatro Español.

A pocos metros del Teatro Español, este martes, Greenpeace ha desplegado una gran pancarta en la Puerta del Sol en la que se puede leer 'No a la guerra'. Al respecto de esta acción, Aitana Sánchez-Gijón ha pedido "más lonas" como esta y no solo en Madrid. "Lonas en todas partes, en todo el mundo, todo el tiempo", ha comentado.

La obra, según la actriz, explora los vínculos íntimos y las tensiones familiares, un tema que considera "un reflejo de lo que es la sociedad". "En esta función estamos hablando de cuando se desbocan unas pulsiones y unas pasiones subterráneas que no podemos controlar y que pueden acabar destruyendo la vida de los que te rodean", ha afirmado.

NATALIA MENÉNDEZ RECITA A ALBERTI: "PAZ, PAZ, PAZ"

Tras sus palabras sobre la actualidad, y antes de finalizar la rueda de prensa, la directora de la obra, Natalia Menéndez, ha recitado un poema contra la guerra de Rafael Alberti. "Paz, paz, paz, paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera", ha citado.

Aitana Sánchez-Gijón debutó en las tablas con esta obra a los 19 años en el papel de Acacia, sin embargo ahora interpreta el papel de la madre, Raimunda. "Estamos haciendo una versión muy distinta a la de entonces, hay muchas cosas diferentes. Es cierto que cuando empezamos a ensayar hubo algo como si se hubiera quedado en el ADN", ha señalado.

La actriz ha bromeado al decir que el espectáculo es un "pedazo de culebrón", lo cual le parece "fascinante", y destaca que se ha buscado "la grandeza que trasciende el conflicto". Preguntada acerca del consejo que le daría a la Aitana Sánchez-Gijón de 19 años, la actriz le recomendaría que hiciese su camino, con sus inseguridades y sus ganas de aprender.

"Recuerdo que estaba un poco encogida y me diría que estuviese más relajada y que disfrutase más", ha señalado.

En la obra original, el título era 'La malquerida' y en esta ocasión se ha eliminado el artículo 'La' porque, según Juan Carlos Rubio -responsable de la adaptación-, es para "generalizar" una actitud y no situarla solo en una persona.

El reparto de esta obra lo completan Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana) , José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino).